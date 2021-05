Súper vs almacenes: quejas por la nueva restricción y dos realidades a la hora de bajar la persiana

La nueva disposición provincial dice que a las 17:15 tienen que estar cerrados los supermercados y los locales de venta de alimentos. La medida de momento alcanza para hipermercados, supermercados, almacenes de barrio, panaderías, kioscos y demás comercios. Ya que oficialmente no se dio a conocer una distinción por rubro. La misma se realizó para evitar circulación de personas antes del comienzo del confinamiento estricto que rige desde las 18 horas, pero en el sector comercial hay malestar porque dicen que la disposición no contempla la realidad del pequeño comerciante.

"El tema es que no podés cerrar 45 minutos antes en un negocio pequeño. Yo no quiero polemizar, a lo mejor para los hiper si funciona, pero para un negocio pequeño es imposible", comenzó a explicar Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio en San Juan. Y detalló que "para un negocio barrial con quince minutos basta y sobra para cerrar; además nunca llegas a juntar tanta gente y en poco tiempo despachas al cliente. Por eso creo que la medida es un poco exagerada para todo el comercio que está siendo esencial. A los grandes les viene bien porque se amontona mucha gente, pero a los chicos no"

Por otra parte, Rodríguez sostuvo que "a nosotros nadie nos consultó sobre estas medidas y a lo mejor son medidas tomadas muy rápidas". En la misma línea opinó el titular de la Federación Económica de la provincia, Dino Minozzi: "Me parece un disparate. En horario de 18 ya es muy acotado. Nosotros entendemos la situación sanitaria, pero el comercio no contagia". Por último el referente del sector dijo que "tampoco me consultaron sobre esta nueva medida y la última charla la tuve con el vicegobernador ante de la cadena nacional del presidente".

Desde la Secretaría de Seguridad, su máximo responsable, Carlos Munisaga, dijo que "lo que pasa con los supermercados y comercios esenciales es que, si bien tienen permitido atender hasta las 18, dejan ingresar a los clientes hasta apenas minutos antes de las 18, por lo que la atención se extiende ampliamente por fuera del horario permitido. Es por eso que fueron notificados que a partir de ahora podrán tener abiertas las puertas para el ingreso de los clientes hasta las 17.15. Así, se espera que a las 18 el comercio esté cerrado", sostuvo el funcionario en otra nota de este diario.

En general, desde el sector del comercio opinan que hay desconocimiento sobre las nuevas medidas contempladas hasta el domingo 30 de mayo y extensiva los días 5 y 6 de junio. "Es por eso que muchos incluso cerraron a las 21 horas los primeros días del confinamiento", afirmó Rodríguez. Lo cierto es que por ahora la disposición oficial para el comercio es una sola y establece que los locales pueden estar abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 17.15.