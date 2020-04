Una por una, las "fallas" de ANSES que impidieron a los sanjuaninos cobrar los 10 mil pesos

A nivel nacional el sistema de ANSES cometió varios errores al cargar los datos de personas que querían cobrar los 10 mil pesos de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.

El más común de estos errores fue el que algunas personas aparecían con la edad de 118 años cuando en muchos casos no superaban ni los 40. En diálogo con Tiempo de San Juan, Raúl Romero, el vocero de la ANSES en la provincia, dijo que “hubo algunos errores que los estamos individualizando, pero esto no tiene que confundir a la gente si el sistema los rechazó por no cumplir con los requisitos, son dos cosas distintas”, dijo Romero.

Ante este problema, el Gobierno informó que quienes pidieron el bono de $ 10 mil y recibieron una respuesta de "solicitud denegada" tendrán otra chance para acceder a la ayuda para los más vulnerables con el propósito de paliar la crisis por el coronavirus y la cuarentena que paraliza la economía.

Pero hay que tener varias consideraciones. Por un lado no cualquiera puede cobrar este bono (requisitos) y por otro en el siguiente apartado se dará la solución para los casos donde la ANSES cargó mal los datos o existió un problema de actualización de datos personales.

Los casos más comunes de errores que hubo en San Juan fueron los siguientes según el vocero de ANSES:

1 – Personas que le figuraba una edad de 118 años o más. Este error fue aleatorio, sin motivo aparente según los voceros del organismo

2 – Personas que les figura una relación de dependencia pero que hace un tiempo están desempleadas. La principal razón es que la empresa a la que pertenecía el empleado no cargó a tiempo los trámites de baja en la AFIP,.

3 – Personas que les figura un vínculo con una persona que recibía o recibe algún beneficio social. La razón que prima en estos casos es que el solicitante que se inscribió nunca se presentó a la ANSES a cargar sus datos personales, y por ende el sistema lo tomó como que sigue en concubinato con alguien que cobra un beneficio.

4 – Personas que realizaban una tarea temporaria (Ej: construcción) pero que la empresa se demoró en hacer el trámite de baja en la AFIP. Así algún trabajador estaba activo en el mes de marzo y en abril ya estaba sin trabajo, pero en los papeles figura como que continúa trabajando.

Solo para este tipo de realidades, Romero sostuvo que "hay que mandar un correo electrónico a la siguiente dirección explicando cuál es el error al cargar los datos y esperar una respuesta de la ANSES que se comunicará con cada caso". La dirección del correo electrónico es: consultas@anses.gov.ar

Después de este paso vine lo más complicado. Porque hay que recordar que hasta ahora las oficinas de la ANSES permanecen cerradas por decreto presidencial hasta el 26 de este mes, en tanto que esto se siga dando de la misma manera, la únicas vías habilitadas son el correo electrónico o entrar a la página del organismo y seguir los pasos.

Entrar en www.anses.gob.ar y seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página oficial o a MI Anses

Entrar en Ingreso Familiar de Emergencia

Escribir el DNI con el que te anotaste para cobrar el bono para desempleados.

El sistema te informará sobre los motivos por los cuáles no te van a depositar el IFE, ingresando los datos solicitados:

¿Cómo sigue el trámite? ¿Y cuándo cobrarían?

Después de informar a la ANSES por mail, por teléfono, o vía web se va a generar una instancia para actualizar los datos personales (ADP), en este aspecto y con las oficinas cerradas, la única opción es esperar que el organismo chequee los datos y se comunique con el titular.

Otro dato a tener en cuenta es que en el caso de solucionar el problema, “los titulares cobrarán los 10 mil pesos en el mes de mayo, cuando terminen de pagarle a los 145 mil personas que en San Juan quedaron habilitados al beneficio”, en palabras de Romero.

Más allá de esto, hay otro escenario posible que se les puede dar a las personas que cumplen los requisitos y que por problemas del sistema quedaron afuera. “En el caso de estar en regla, recibirán el pago en mayo, pero si la cuarentena continua, y atento a lo que dijo el presidente, de volver a dar el beneficio que sea necesario, estas personas recibirían un pago doble como ha sucedido en otras oportunidades con beneficios similares”, finalizó Romero.