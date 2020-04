Son casi 150.000 los sanjuaninos que cobrarán el fondo de emergencia de ANSES

En medio de la pandemia, ANSES ya empezó a pagar el bono de 10.000 pesos denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. Son casi 250.000 los sanjuaninos que recibirán esta ayuda extraordinaria, según confirmó el vocero de ANSES local, Raúl Romero, en declaraciones a radio AM 1020.

El funcionario informó que el bono se paga durante el presente abril y anunció que si la cuarentena continúa en mayo, es posible que se repita un pago adicional para ese mes.

Romero dijo que en el país se proyectó la medida para 4 millones de beneficiarios pero que luego de recibir casi 12 millones de solicitudes, se amplió la cobertura para todo aquel que cumpliera los requisitos en Argentina. En este marco, el padrón nacional asciende a 7.854.316 titulares. En la provincia son 145.656 las familias que recibirán el bono de 10.000 pesos.

En San Juan hubo un primer grupo que ya cobró este beneficio extraordinario a principios de abril, que son los beneficiarios de AUH que suman alrededor de 49.070, y el resto cobrará a partir del 21 de abril, donde entran los monotributistas y trabajadores informales o que se encuentren desocupados, sin otros ingresos registrados. En esta fecha cobrarán los beneficiarios que tienen cuenta en el banco.

Por estos días se está trabajando para llegar con el pago a todos los beneficiarios ya que algunos no tienen CBU. Para los que no estén bancarizados, ANSES está buscando la manera de pagarles. Se analizan opciones como el abono por ventanilla de Correo Argentino, y hasta el sistema de orden de extracción en cajero automático, que es una nueva modalidad a implementar por ANSES pero no se sabe aún en qué proporción, adelantó Romero en la entrevista con AM1020.

La medida se anunció el 26 de marzo y el 27 empezó la inscripción en la web de ANSES. Los que se anotaron pueden corroborar allí bono a partir del 17 de abril si fueron aprobados para recibir el bono. En San Juan llegaron casi a 200.000 las solicitudes ante ANSES y luego de depurar los datos cruzándolos con bases de otras instituciones, se armó el padrón para este pago.

Romero aclaró que en el caso de pasantías debe estudiarse el carácter de ese lazo laboral con el Estado, pero que por regla general están exceptuados los que cobren otras ayudas. En la provincia hay 5.709 monotributistas de categorías A y B que recibirán el IFE. Para la reconsideración de casos, se habilitó un mail que es consultas@anses.gov.ar donde pueden escribir los ciudadanos que tuvieron rechazo de petición y creen tener derecho, ya que las oficinas de ANSES permanecen cerradas.

Tras cumplir con los pagos del segundo grupos desde el 21 de abril, se espera terminar el 6 de mayo con el total de los pagos.