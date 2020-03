ANSES paga Ingreso Familiar de Emergencia: quiénes y cuándo cobran primero

Con la intención de ordenar y alivianar la situación de los sectores más vulnerables, la ANSES decidió comenzar a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10 mil el próximo viernes 3 de abril a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Hasta este domingo al mediodía se habían anotado 5,3 millones de personas para acceder al IFE, un número que supera ampliamente lo esperado por el Gobierno. “La verdad que es mucho más de los que esperábamos, tendremos que pasar el tamiz para identificar a los que realmente están en condiciones de recibirlo”, explicaron fuentes oficiales.

Hay que recordar que mediante el decreto 310, el Gobierno dispuso que quienes están en condiciones de cobrar el IFE de $10 mil son los desocupados, los trabajadores informales, monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares. El Gobierno busca darle cobertura a los sectores más desprotegidos en tiempos de la cuarentena por el coronavirus.

Los beneficiarios de AUH y AUE también están en condiciones de recibir el bono extraordinario de $10 mil que en principio solo se cobrará en el mes de abril, aunque al extenderse el aislamiento preventivo y obligatorio es probable que el pago se realice también en mayo. Para recibir el bono extraordinario, quienes ya perciben estas asignaciones no deben inscribirse en el formulario de la ANSES. Lo que no quiere decir que necesariamente cumplan con todos los requisitos. El próximo viernes cobrarán los beneficiarios de AUH y AUE que "no requieran un cruce socioeconómico", indicaron fuentes oficiales.

En el decreto se estableció que el IFE lo recibirá solamente un miembro del grupo familiar, siempre que no haya ningún integrante en relación de dependencia o que tenga un seguro de desempleo.

Es por eso que en la ANSES están trabajando en los cruces de información familiar, ingresos, consumos y patrimoniales, para depurar la base de datos y así tener la información ajustada de quienes tienen el derecho a cobrar el IFE, tal como explicó por Twitter el presidente del organismo, Alejandro Vanoli.

En línea con esa depuración, fuentes oficiales explicaron que se comenzará a pagar a los beneficiarios de AUH y AUE porque son personas que están claramente identificadas en la base de datos de la ANSES, lo que facilita efectuar el pago de los $10 mil. En principio, el organismo previsional determinó que el pago extraordinario se hará mediante transferencia a las cuentas de quienes ya cobran los subsidios por hijo y por embarazo.

La AUE les corresponde a mujeres desocupadas, trabajadoras informales con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, monotributistas sociales y trabajadoras de servicio doméstico registradas, que estén cursando un embarazo de 12 semanas o más. En total reciben $3.103, de los cuales el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante de forma anual con la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

En tanto que la AUH es para el padre o madre que viva con los menores que esté en alguna de las siguientes situaciones: desocupado, trabajador no registrado (sin aportes), trabajador del servicio doméstico, monotributista social y que esté inscripto en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de trabajo. En este caso, cobran $3.103 por hijo y $10.111 por hijo con discapacidad, siendo también que el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante de forma anual con la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

