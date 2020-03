Estiman que 60.000 sanjuaninos cobrarán los $10.000 del Gobierno Nacional

El aislamiento como principal medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus dispuesto por el presidente Alberto Fernández trajo aparejado que los trabajadores independientes no puedan salir a llevar el pan sobre la mesa en sus hogares. Además de una batería de medidas provinciales -como la entrega de mercadería- el Gobierno Nacional definió la entrega de un bono de $10.000. En San Juan, desde la ANSES estiman que 60.000 personas podrían resultar beneficiados con este plus.

Raúl Romero, del organismo oficial, informó que esos son los cálculos que se manejan pero que no están completamente cerrada la proyección. En la provincia cobran hay 70.000 niños cubiertos con la AUH, lo que implica que aproximadamente 30.000 personas reciben este aporte nacional. Estos beneficiarios no deben inscribirse para recibir este bono ya que los datos se entrecruzarán y automáticamente cobrarán este aporte en la segunda quincena de abril, También percibirán el bono las categorías más bajas del monotributo que tengan un solo vehículo y que no sean propietarios de más de una vivienda.

Si se cumplen las proyecciones de 60.000 sanjuaninos percibiendo este dinero, la economía de San Juan tendrá una inyección de $600 millones de pesos. Se estima que estos recursos serán destinados casi en su totalidad para el consumo de alimentos.

Además de la ayuda nacional y provincial, merenderos y comedores continúan funcionando. Incluso quienes están al frente de dichas organizaciones tienen permiso para circular ya que están incluidos dentro de las excepciones como los profesionales de la salud, la prensa, los trabajadores de las cadenas alimenticias, las fuerzas de seguridad, entre otros.

El 27 de marzo se habilitó la inscripción on-line de personas con DNI terminado en 0 y 1 para recibir esta ayuda. En apenas 24 horas más de medio millón de argentinos se anotó para percibir este bono. Se espera que tras el entrecruzamiento de datos muchos queden fuera ya que sólo podrá cobrarlo un miembro por familia. Es clave cumplir con el calendario de inscripción previsto por ANSES:

-DNI terminado en 0 y 1: viernes 27

-DNI terminado en 2 y 3: sábado 28

-DNI terminado en 4 y 5: domingo 29

-DNI terminado en 6 y 7: lunes 30

-DNI terminado en 8 y 9: martes 31.