ANSES: cuáles son las nuevas condiciones para sacar un crédito 

La ANSES cambió las condiciones para acceder a sus nuevos créditos, que permitirán a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH retirar dinero en condiciones muy favorables. Los montos que entregarán dependerán de los solicitado por el usuario y también de sus posibilidades de pago, pero en promedio serán de $34.000.

En cuanto a la forma de pago, los 2.260 prestamos diarios que se podrán tramitar tendrán tasas de interés muy bajas y se empezarán a pagar dos meses después. Las personas que hayan solicitado dinero en enero, por ejemplo, recién tendrán que empezar a devolverlo en abril de este año.

Los únicos que no podrán tramitar nuevos créditos serán aquellos que ya estén pagando uno. En ese caso, deberán esperar a abril para recién iniciar el trámite en caso de que lo necesiten. Además, los beneficiarios que ya tienen deuda pagaron la última cuota en diciembre y recién volverán a hacerlo en abril, ya que los primeros 3 meses del 2020 no se descontarán hasta que no estén los nuevos cálculos de interés.

El trámite para pedir un crédito debe hacerse de forma personal, sin intermediarios ni gestores (nadie puede ofrecerse a hacer esto en su nombre, si lo hacen, puede ser un estafa). Para empezar la solicitud se debe pedir un turno a través de la web de la ANSES o llamando al 130. Una vez que haya sido otorgada una fecha para realizar esto, deberán presentarse en día y horario en la oficina de la administración con el DNI.