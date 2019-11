ANSES: no te gastes en ir, porque hoy no hay atención al público

La ANSeS informó que sus delegaciones y oficinas permanecerán cerradas el miércoles 27. No prestarán servicios ni atenderán al público, por la celebración del Día del Trabajador Previsional Argentino. En tanto, el jueves 28 abrirán normalmente.

El organismo previsional recordó que se pueden gestionar consultas y realizar trámites durante las 24 horas, los 365 días del año, desde su sitio web www.anses.gob.ar.

El 12 de noviembre de 2009 se promulgó la Ley N° 26.533, que declara al 27 de noviembre como el Día del Trabajador Previsional Argentino, en conmemoración a la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación en 1943.

El 27 de noviembre cobran sus haberes los jubilados cuyos documentos terminan en 4 y 5. Lo harán sin problemas. Como los cobros son en los bancos, no en las oficinas, el feriado del miércoles no altera el calendario. Tampoco la atención, que mayormente es por turno (y para ese día no se dieron).