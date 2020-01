“Recuerdo lo del Villicum y se me pone la piel de gallina

La del Villicum fue una victoria que lo marcó para toda la vida, repite una y otra vez. Aquella etapa en la 37º edición de la Vuelta a San Juan se convirtió en la más importante para él, para su equipo y para los sanjuaninos, quienes fueron testigos de su hazaña frente a un pelotón plagado de estrellas internacionales. Rememora aquella fuga junta a Dani Díaz y Dani Zamora y su llegada triunfal al autódromo albardonero, y casi que se quiebra. “Lo recuerdo y se me pone la piel de gallina”, cuenta Nicolás Tivani (24) en los estudios de Tiempo de San Juan.

El joven es el único pedalero sanjuanino en ganar una etapa en ediciones internacionales de la tradicional competencia, es decir, de categoría UCI. Fue el sábado 2 de febrero de 2019 cuando se encontró con la gloria en un final de película. “Me acuerdo de todo, desde la fuga hasta que pasé la línea. Fue un momento maravilloso que va me va a quedar grabado siempre. Esa victoria me cambió la vida porque hoy la gente, los nenes, me dicen ´ah, vos fuiste el que ganaste en el VIllicum´. Y eso es hermoso”, confiesa.

Nicolás Tivani, el único sanjuanino en ganar una etapa de la Vuelta a San Juan Internacional.

Llevaban 13 de los 153 kilómetros cuando los pedalistas locales se unieron a Dayer Quintana y se lanzaron a una escapada con la que llegaron a tener hasta cinco minutos de ventaja con el pelotón. Sortearon cualquier dificultad que se les presentó en el camino (viento, lluvia y calor) e incluso la baja del colombiano, quien se quedó sin fuerzas poco antes del sprint final. “Nos benefició que teníamos el viento a favor. Uno estaba preocupado por llegar, sabíamos que cualquier descuido podía complicarnos. Con la fuerza justa, llegamos. Y cuando lo hicimos el autódromo parecía un estadio de fútbol por la gente”.

Lo de Tivani casi que fue insólito. Pasó de casi retirarse del ciclismo a ganar una carrera en la que también participaron Nairo Quintana y Peter Sagan. Es que a principio de 2019 el pedalero pocitano no encontraba equipo europeo y había pensado en colgar la bici. Pero el accidente de Nicolás Naranjo en el Giro del Sol, quien afortunadamente no sufrió secuelas, le abrió las puertas al proyecto que encabeza Carlos Gómez. “Me vine un poco abajo. No es que San Juan esté abajo, pero uno sueña con correr las Grandes Vueltas. Pero Dios me premio con esa etapa, que fue la mejor victoria de mi vida. Ahora hay que preparase para lo que viene”.

Otra Vuelta, otra hazaña.

Tivani va por su segunda participación con la Agrupación Virgen de Fátima y quiere redoblar la apuesta: meterse en el top ten de la general. Pese al poderío de los equipos World Tour, el sanjuanino sueña con otra hazaña en su tierra. “Uno quiere hacer lo mejor. Si bien estar a la altura de ellos es complicado, uno quiere demostrar también que hace las cosas bien. Nosotros estamos bien, yo me estoy sintiendo bien. No quiero prometer nada, porque no sé dónde estoy parado, pero voy mentalizado a estar entre los diez mejores de la general”, avisa.

