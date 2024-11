Video: el gran gesto de Costas con un hincha de Racing que viajó de mochilero a Asunción para la final

image.png

La peregrinación a la capital paraguaya no es la travesía de debut de Ciganotto, quien viajó sin vehículo, dinero ni compañía desde su primera aventura siguiendo a la Academia en Viña del Mar (victoria por 2-0 ante Huachipato en los octavos de final): “La primera vez surgió de la nada. Estaba aburrido en mi casa, Racing jugaba en una semana en Chile y dije ‘¿y si voy caminando y haciendo dedo? ’", explicó el oriundo de San Martín en diálogo con TN.

Tras la travesía en territorio chileno, fue dos veces paso a paso hasta Brasil. Primero conoció Curitiba y sufrió la derrota 1-0 ante Atlético Paranaense; segundo, vivió el empate 2-2 ante Corinthians. En San Pablo, la lluvia del partido rompió su teléfono, motivo por el cual estuvo cerca de rendirse: “Un técnico me dijo que no lo podía arreglar. Puse en X (Twitter) que no viajaba y la gente de Racing empezó a decir ‘anda igual’. Por suerte, un amigo me prestó un celular y me fui”.

Con el ticket asegurado para ingresar al estadio la Nueva Olla, el bonaerense comentó: “Gracias a todos los que me tiran la buena, los amo wacho, aguante Racing, el 23 explota todo”.