Universidad Católica vs. Boca, EN VIVO por la Copa Libertadores: el Xeneize ya juega en Chile

Boca Juniors le gana 1-0 a Universidad Católica en el Claro Arena, en un partido que sigue en juego por la primera fecha de la Copa Libertadores.
El equipo de Carlos Úbeda guala sin goles ante Universidad Católica en el Claro Arena, en un arranque parejo y disputado por la primera fecha de la Copa Libertadores.
Boca Juniors le gana 1-0 a Universidad Católica en el Claro Arena, en un partido que sigue en juego por la primera fecha de la Copa Libertadores.
El Xeneize logró destrabar un arranque parejo a los 16 minutos del primer tiempo gracias a una aparición de jerarquía: Leandro Paredes sacó un remate preciso desde afuera del área que se metió junto al palo izquierdo, imposible para el arquero chileno.
Hasta el gol, el encuentro era cerrado, con mucha fricción y pocas situaciones claras. Boca intentaba hacerse dueño de la pelota, mientras que el conjunto local apostaba a la presión y las transiciones rápidas.
Con la ventaja a su favor, el equipo dirigido por Claudio Úbeda gana tranquilidad y ahora busca manejar los tiempos del partido, aunque Universidad Católica empieza a adelantarse en el campo en busca del empate.