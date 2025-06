Toda la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Ciclismo

Campeonato Argentino de Pista – Menores y Junior – San Juan 2025

El certamen se disputará en el velódromo Vicente Alejo Chancay de Pocito, desde este viernes 27 al domingo 29. Será la competencia más importante en el país, en la modalidad pista, en este año, para las categorías juveniles de Argentina. Entrada libre y gratuita a todo público.

El evento contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta; y la organización de la Federación Ciclista Sanjuanina.

Centro de Educación Física N°20 – La Granja

El espacio deportivo de Santa Lucía será anfitrión de competencias en varias disciplinas. El detalle es el siguiente:

Vóley de playa: el sábado 28, en el doble turno de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00, con organización de la Federación Sanjuanina de Vóley.

Vóley: el sábado 28, de 13:00 a 21:00, partidos de la Liga Femenina Social.

Hockey sobre césped: el sábado 28 (bloque A) y el domingo 29 (bloque B), de 9:00 a 11:00, las finales de los torneos locales de la Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista.

Navegación deportiva

Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la navegación deportiva en al temporada invernal.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la fecha 19 (última) del Torneo Apertura. Al término de la misma, el primero de la tabla de posiciones clasificará directamente a la final; y del segundo al noveno jugarán cuartos de final.

Sábado 28

Trinidad vs. 9 de Julio. Árbitro: Emiliano Salinas.

López Peláez vs. Juventud Zondina. Árbitro: Mauro Gómez.

Peñarol vs. Villa Obrera. Árbitro: Leonardo Torres.

Sp. Rivadavia vs. Colón Junior. Árbitro: Marcelo Cruz.

Sp. Desamparados vs. Marquesado. Árbitro: Eduardo Prior.

Minero vs. Árbol Verde. Árbitro: Gabriel Montilla.

Sarmiento de Zonda vs. Alianza. Árbitro: Martín Riveros.

Carpintería vs. Unión VK. Árbitro: Sebastián Fernández.

San Lorenzo de Ullum vs. Atenas. Árbitro: Rubén Fernández.

Horarios: 14:00 (Cuarta División) – 16:00 (Primera División).

Segunda División – Masculino: programación de la fecha 13 del Torneo Apertura.

Sábado 28

Fiorito vs. Recabarren.

Centenario Olímpico vs. San Damián.

Domingo 29

Sp. Picón vs. Villa Hipódromo.

Rawson Junior vs. San Agustín en El Globo.

Del Bono vs. Juventud Unida.

Juventud Ullunera vs. Villa Ibáñez.

Huarpes vs. El Globo en San Damián.

Defensores de Los Andes vs. Libertad Juvenil.

Juventud Rivera vs. Punteto en Centenario Olímpico.

Defensores de Argentinos vs. Los Pumas.

Horarios: 14:00 (Cuarta División) – 16:00 (Primera División).

Primera División – Femenino: programación de los partidos de vuelta de la ronda de cuartos de final del Torneo Apertura 2025.

Sábado 28

11:00 – Cuarta División: 9 de Julio vs. Atenas.

11:00 – Primera División: Palermo vs. Atenas en Centenario Olímpico.

11:00 – Primera División: Minero vs. Universidad en Juventud Unida.

Domingo 29

10:00 – Cuarta División: Desamparados vs. Colón Junior.

15:30 – Cuarta División: Alianza vs. Universidad.

16:00 – Primera División: San Martín vs. 9 de Julio.

16:00 – Primera División: Alianza vs. Desamparados.

16:00 – Cuarta División: Minero vs. Rivadavia en Juventud Unida.

Segunda División – Femenino: programación de los partidos de vuelta de la ronda de semifinales del Torneo Apertura 2025.

Sábado 28

09:45 – Primera División: Defensores de los Andes vs. Carpintería.

10:30 – Primera División: Rufrano vs. Unión VK.

Domingo 29

10:30 – Cuarta División: Unión VK vs. Carpintería.

14:30 – Cuarta División: Alianza vs. Defensores de los Andes.

Torneo Femenino de Inferiores: programación de los partidos de vuelta de la ronda de semifinales del Torneo Apertura 2025.

Sábado 28

Sede: Sp. Rivadavia.

09:00 - San Martín vs. Desamparados.

10:00 Atenas vs. Universidad.

Infantiles

Este sábado 28, entre las 10:00 y las 16:00, en el Complejo Sioux de Capital, se jugarán las finales del torneo infantil de fútbol ‘Los Peques’, que cuenta con la organización de la Escuela de Fútbol ‘La Nazionale’. El certamen reúne a categorías preinfantiles, infantiles y cadetes.

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la fecha 16 del Torneo Apertura 2025.

Viernes 27

Huarpes vs. Villa Porres en Parque Norte.

Las Águilas vs. Barrio Mercedario en Barrio Las Garzas.

Hualilán vs. Barrio de Pie.

Barrio CGT Rawson vs. San Ricardo.

Alianza vs. Defensores de Argentinos.

Desamparados vs. Sindicato Empleados de Comercio en Minuto 90.

Horarios: 20:00 (Reserva) y 21:00 (Primera División).

Resultados a confirmar: Krause vs. La Gloria, Del Bono vs. Barrio Rivadavia y Marquesado vs. Unión VK del jueves 26.

Básquetbol

Federación Sanjuanina de Básquetbol

Nivel 1 – Masculino: programación de partidos de vuelta de semifinales del Torneo Apertura 2025.

Viernes 27

Partido 02 – 22:00 Jáchal BC vs. Urquiza en Estadio Papa Francisco.

(El partido 01 fue victoria para Jáchal BC. De volver a conseguir el triunfo, clasificará a la gran final donde espera Inca Huasi, que eliminó a Hispano. En caso de haber partido desempate, será el martes 01 de julio 2025 a las 22:00 en cancha de Urquiza).

Nivel 1 – Femenino: síntesis de la serie final del Torneo Apertura 2025 – Carolina Sastre Seguí.

En la semana, en cancha de Urquiza se disputó el segundo partido de la serie final que disputaron Universidad e Isca Yacú. El equipo universitario ganó por 74-64 y se coronó campeón. Guadalupe Burgoa, de Universidad, fue la máxima anotadora con 35 puntos. En Isca se destacó Ángeles Lucero con 15 puntos.

Balonmano

Federación Sanjuanina de Balonmano

Este fin de semana se jugarán partidos de semifinales correspondientes al Torneo Apertura 2025, preferentemente en categorías Infantiles y Cadetes. Los encuentros se jugarán en el Gimnasio Ambrosini del Complejo El Palomar.

Hockey sobre patines

Federación Sanjuanina de Patín

Copa San Juan Gobierno 2025

Desde el jueves 26 al sábado 28, en la provincia se jugará la ronda de semifinales de la Copa y en ambas ramas. La sede dispuesta para la competencia femenina es Unión Vecinal de Trinidad; y la masculina en Richet Zapata.

Concepción Patín Club

Este viernes 27 de junio, en el Concepción Patín Club se jugará un partido amistoso entre el actual equipo del Azul vs. un combinado de jugadores, surgidos en el club, pero que actualmente militan en Europa. El encuentro iniciará a las 21:30 y la entrada al público será libre y gratuita.

Fuente: Sí San Juan