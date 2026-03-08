domingo 8 de marzo 2026

Automovilismo

No afloja: Tobías Martínez metió un Top 10 en Viedma y quedó segundo en el campeonato del TC

El piloto sanjuanino cerró una carrera intensa en la segunda fecha del Turismo Carretera. Perdió posiciones sobre el final, pero sumó puntos importantes. Además, quedó bajo análisis una maniobra con su compañero de equipo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
631795261_18436069963118771_1942478175703796257_n
634665179_18436069954118771_8431962937308535553_n

Tobías Martínez volvió a sumar fuerte en el campeonato de Turismo Carretera. El piloto sanjuanino terminó 9° en la final disputada en el autódromo de Autódromo Ciudad de Viedma, en una carrera que tuvo varios momentos complejos y un cierre con cambios en el clasificador.

Martínez venía sosteniendo un buen ritmo dentro del pelotón de punta, pero en el último relanzamiento no tuvo una buena partida y perdió posiciones, quedando expuesto al ataque de varios rivales. A partir de allí la carrera se le hizo cuesta arriba.

Con el correr de las vueltas su ritmo cayó levemente y comenzó a ser superado por otros autos, lo que lo fue relegando en el clasificador. La situación se acentuó en el giro final, cuando perdió dos posiciones más y terminó cerrando la competencia dentro del top 10.

Más allá de ese cierre complicado, el resultado le permitió sumar puntos importantes y mantenerse entre los diez mejores, algo clave en una temporada que recién comienza.

Se espera saber si habrá penalización por un toque con De Benedictis, su compañero de equipo, maniobra que todavía está bajo análisis y sobre la cual aún no existe una resolución final.

634665179_18436069954118771_8431962937308535553_n

Con el resultado registrado hasta el momento, Martínez quedó segundo en el campeonato, solo por detrás de Jonathan Castellano, posicionándose como uno de los protagonistas en el arranque del certamen.

La carrera fue dominada de principio a fin por Julián Santero, quien consiguió una victoria histórica con el BMW M4 GT3 preparado por el equipo Ambrogio Racing. El mendocino fue inalcanzable para sus rivales y le dio a BMW su primera victoria en la historia del Turismo Carretera, convirtiendo a la marca alemana en la séptima en ganar en la categoría, sumándose a Ford, Dodge, Chevrolet, Torino, Volvo y Toyota.

El podio en Viedma lo completaron los Ford Mustang de Mauricio Lambiris y Valentín Craparo.

La próxima cita del calendario del TC será el 28 y 29 de marzo en el autódromo de Autódromo Parque Provincia del Neuquén, en la ciudad de Centenario, donde Martínez buscará seguir prendido en la pelea grande del campeonato.

