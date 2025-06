La pelea de "Pacman" sigue en la Justicia: anunciaron que demandarán a "Tito" Abdallah por calumnias e injurias

La polémica comenzó luego de que, en una entrevista con el medio La Verdad de Junín, Héctor Abdallah denunciara públicamente corrupción, amenazas, sobornos y un supuesto “arreglo” de la pelea. Según sus declaraciones, le ofrecieron “15 palos” para que su hijo perdiera y afirmó que hubo maniobras irregulares, como el pesaje en una “balanza trucha”, la manipulación de los resultados y la existencia de una “mafia” detrás del evento.

“Están todos prendidos”, “Había una mafia detrás de todo”, “Salimos de San Juan como ratas por tirante”, fueron algunas de las frases que generaron malestar y el posterior anuncio de acciones legales.

El combate, que tuvo lugar en la primera quincena de junio en San Juan, terminó con la victoria de Fernández por puntos en fallo unánime (80-72, 80-72 y 78-74), bajo la fiscalización de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Desde la organización remarcaron que el evento cumplió con las normativas internacionales y que cualquier reclamo debe canalizarse por vías institucionales, no mediante acusaciones públicas.

“Esto va más allá de una queja. Es un daño a la imagen y la carrera de Ezequiel, y también a quienes trabajaron para que el evento se desarrolle con normalidad”, señalaron desde el entorno de Fernández.

Qué dijo 'Pacman' en EntreTiempo

Después de la derrota, Néstor Abdallah publicó en redes sociales una grave acusación: que los jueces del combate habían sido “sobornados”. La denuncia no fue formal ni judicial, pero generó ruido. El sanjuanino no esquivó el golpe en el programa de Tiempo Streaming y respondió: “Si fuera así, no hubiera entrenado tres meses ni me levantaría a las cinco de la mañana. Esto lo maneja la AMB, ellos traen sus árbitros, no los elige la organización local. No hay forma de que uno pueda meter mano”.

Sin nombrarlo directamente, lo puso en su lugar: “Si sospechaba eso, que no suba al ring. No podés decir esas cosas sólo porque perdiste. No lo tomé en serio. Cada uno hace su camino, yo el mío lo construí con peleas en todo el país y el mundo. La gente me conoce, sabe cómo soy”.