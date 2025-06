La Maratón de San Juan se prepara para su novena edición

La competencia principal, de 42 kilómetros, partirá a las 8:30 de la mañana desde el Embarcadero del Dique Punta Negra, entre montañas, para luego bordear el perilago y avanzar por cerros, viñedos y paisajes icónicos como la Quebrada de Zonda y el Autódromo Eduardo Copello. Desde allí, el trayecto seguirá por la Ruta del Sol hasta alcanzar la zona urbana, con llegada triunfal frente al Teatro del Bicentenario, tras pasar por la Avenida Libertador, el Estadio Aldo Cantoni, la Casa de Gobierno, la Casa Natal de Sarmiento y la Catedral de San Juan.

Además del tradicional maratón, habrá distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, pensadas para incluir a corredores de todos los niveles, desde profesionales en busca de nuevos récords hasta aficionados y familias que deseen vivir una experiencia distinta. Las pruebas de 42 km y 21 km cuentan con certificación oficial de WORLD ATHLETICS y CADA, lo que garantiza calidad, mediciones precisas y reconocimiento internacional.

El evento se desarrollará el domingo 27 de julio, con diferentes puntos de largada: los 42K en el Dique Punta Negra (8:30 AM), los 21K en la Quebrada de Zonda (9:00 AM), los 10K desde El Almendro Sport (9:00 AM) y los 5K desde Patio Alvear, en la Ciudad de San Juan (9:00 AM). Todos los recorridos convergerán en el mismo punto de llegada: el imponente Teatro del Bicentenario.

Gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia, y el gran trabajo del sector privado, la Maratón de San Juan no sólo es un evento deportivo de alto nivel, sino una verdadera fiesta urbana que conjuga turismo, integración y deporte aventura. La provincia se prepara para recibir a miles de atletas que, una vez más, pondrán a prueba sus límites en uno de los escenarios más impactantes del país.