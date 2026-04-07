Independiente Petrolero vs. Racing EN VIVO: minuto a minuto de la Copa Sudamericana

Racing Club se impone 2-1 ante Independiente Petrolero al término del primer tiempo, en un partido vibrante correspondiente a la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

La “Academia” logró sacar ventaja en un tramo clave del encuentro. A los 27 minutos, el mediocampista ofensivo Gonzalo Sosa abrió el marcador con un preciso remate cruzado, mientras que a los 37 amplió diferencias el lateral uruguayo Gastón Martirena, con un potente disparo al primer palo tras una gran asistencia del propio Sosa, figura del primer tiempo.

Sin embargo, cuando parecía que Racing se iba al descanso con mayor tranquilidad, el conjunto boliviano encontró el descuento en la última jugada. El brasileño Thomaz Santos convirtió de penal con una ejecución cruzada, luego de una infracción sancionada por el árbitro Augusto Menéndez.