martes 7 de abril 2026
en vivo Fútbol

Independiente Petrolero vs. Racing EN VIVO: minuto a minuto de la Copa Sudamericana

image

Racing ya juega en la copa Sudamericana 2026 a casi 3.000 metros de altura, ante Oriente Petrolero.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

Racing Club se impone 2-1 ante Independiente Petrolero al término del primer tiempo, en un partido vibrante correspondiente a la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

La “Academia” logró sacar ventaja en un tramo clave del encuentro. A los 27 minutos, el mediocampista ofensivo Gonzalo Sosa abrió el marcador con un preciso remate cruzado, mientras que a los 37 amplió diferencias el lateral uruguayo Gastón Martirena, con un potente disparo al primer palo tras una gran asistencia del propio Sosa, figura del primer tiempo.

Sin embargo, cuando parecía que Racing se iba al descanso con mayor tranquilidad, el conjunto boliviano encontró el descuento en la última jugada. El brasileño Thomaz Santos convirtió de penal con una ejecución cruzada, luego de una infracción sancionada por el árbitro Augusto Menéndez.

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad
Repercusiones

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
El mileísmo consiguió dictamen de mayoría y este miércoles se votará la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados
Plenario

El mileísmo consiguió dictamen de mayoría y este miércoles se votará la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir
Sanjuaninos por el Mundo

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir

Trump aceptó el alto en fuego con Irán
Medio Oriente

Trump aceptó el alto en fuego con Irán

Provocador. Esta foto de Rodrigo Cid fue tomada tras el accidente que protagonizó en 2021.
Antecedentes

Las mil y una del joven adinerado que volverá al Penal de Chimbas: fiesta clandestina, choque y agresiones a su hermano