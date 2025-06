Franco Colapinto rompió el silencio: qué dijo sobre el posible cambio de pilotos en Alpine

Colapinto terminó en el puesto 15° en el GP de Austria y sigue sin encontrar su mejor versión debido a un auto que no le ofrece muchas posibilidades. Sin embargo, al terminar la carrera, aseguró que no está preocupado por un eventual cambio de pilotos en la escudería.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el posible cambio en Alpine

“No, no estoy realmente preocupado. Creo que (Falvio Briatore) me ha brindado mucho apoyo y confía en mí”, dijo el piloto argentino, de acuerdo a la información publicada por MotorSport, cuando le preguntaron si le preocupaba alguna decisión del jefe de equipo que pudiera perjudicarlo.

Y, a la hora de analizar su rendimiento, Colapinto fue claro: “Creo que, como equipo, estamos enfocados en mejorar el auto. Hoy nos vimos un poco débiles y necesitamos dar un paso adelante”.

“Siento que el auto ha sido un poco complicado de manejar para mí en este momento. No es muy consistente. Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba para empujar en las curvas rápidas. Fue un fin de semana difícil. En general creo que dimos algunos pasos hacia adelante, pero sentí que algo no terminó de encajar”, lamentó.