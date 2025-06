Finde complicado para el sanjuanino Tobías Martínez en Posadas

El único representante local, integrante del equipo RUS MED Team, no ocultó su malestar tras una serie de complicaciones que lo relegaron en la clasificación general. “Un finde un poco complicado. Primer entrenamiento y serie con problema con el motor. En la final entramos a poner goma de lluvia y no resultó. A trabajar mucho para la próxima”, expresó Tobías en sus redes sociales.

Mientras tanto, en la otra punta del pelotón, Otto Fritzler vivió su tarde soñada. El piloto de Ford, que ya había saboreado la victoria hace dos años, se consagró en serio esta vez. Primero, se quedó con la pole position el sábado y no pudo evitar quebrarse en lágrimas. Luego, el domingo por la mañana, ganó su serie. Y finalmente, en la gran final, resistió el asedio de un gigante como Agustín Canapino, uno de los máximos ídolos de la categoría, que lo presionó durante toda la carrera con su imponente Chevrolet Camaro.

En una carrera marcada por tres ingresos del pace car y una definición pasada por agua, Fritzler no se achicó. Canapino lo había superado en un relanzamiento, pero Otto le devolvió la maniobra por afuera poco después y recuperó el liderazgo con una madurez digna de los consagrados. Su victoria no solo le devolvió la alegría al equipo Toyota, que no festejaba desde el año pasado, sino que lo catapultó al décimo lugar del campeonato. Un detalle clave: de los diez mejores, sólo él y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) han ganado, requisito indispensable para pelear por el título.

El contraste con Ford fue evidente. Mariano Werner, referente de la marca, rompió dos veces en el mismo día, mientras que Julián Santero, líder del campeonato hasta esta fecha, sufrió una falla en la transmisión y perdió la punta en manos de Lambiris.

Ahora, el circo del TC se traslada a Concepción del Uruguay, donde entre el 12 y el 13 de julio se correrá la octava fecha. Martínez tendrá entonces una nueva chance para recomponer su rumbo en un año que viene siendo irregular, pero que aún ofrece muchas oportunidades por delante.