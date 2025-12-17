miércoles 17 de diciembre 2025

Juegan esta noche

Final de infarto: lo empató Unión y por ahora, hay penales

Desamparados lo ganaba cómodo 2-0, pero el Azul despertó y lo empató en el complemento. El partido está 2-2 y por ahora el campeón del Clausura se define desde los doce pasos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-17 at 21.57.04

El fútbol sanjuanino está en la recta final. Este miércoles por la noche en el Estadio Bicentenario, Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados se medirán por el trono del Torneo Clausura. Ambos llegan entonados, con ansiedad y el sueño de ser campeón. Precio de las entradas, ubicaciones de las hinchadas y todos los condimentos de un duelo que promete tener mucho folklore.

El duelo entre Azules y Víboras se disputará este miércoles desde las 21.30hs en el gigante de Pocito. El sillón grande se lo quedará un solo equipo y ambos llegan con dientes apretados para levantar el trofeo ante su gente.

En cuanto a las entradas, se encontrarán disponibles por boletería del estadio hasta el horario del partido. Los simpatizantes deberán abonar $15.000 las populares y $25.000 las plateas.

SOBRE LOS INGRESOS AL ESTADIO:

Cada hinchada tendrá su sector asignado. Los hinchas de Unión ocuparán la Popular Sur, ingresando por Calle 7, además de la Platea Baja Sur. Del otro lado, los fanáticos de Desamparados se ubicarán en la Popular Norte, con acceso por Ruta 40 y Calle 6, y también en la Platea Baja Norte.

*Si el Azul se impone frente al Puyutano, se quedará con el Clausura y también con el título de Supercampeón del año, ya que fue el ganador del Torneo Apertura.

*En cambio, si Desamparados consigue la victoria, levantará el trofeo del Clausura y forzará una superfinal anual frente a Unión.

