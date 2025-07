El inoxidable Martín Palermo: jugó a la pared y definió de volea en un picadito de los +51

Ya de entrada, la organización le obsequió un mate por haberse sumado a participar en el campeonato senior +50 en el que su conjunto se midió con “Forrajería El Cholo”. Y Palermo, como acostumbraba cuando estaba en las canchas profesionales, generó peligro ya de entrada. Primero con una buena volea que se fue alta. Después, con una chilena fallida que igualmente fue elogiada por la transmisión (“no fue gol, pero igual nos emocionamos”).

Más tarde, con un remate potente bien embolsado por el guardameta oponente con el que casi rompe el cero y, para no perder la costumbre, adelantando a su equipo con la fabricación de una falta dentro del área que se transformó en penal y gol. Llamativamente no quiso ejecutarlo, pero se guardaría una perla para el segundo tiempo. Antes, quiso aguantar una pelota ante la marca por la espalda de un rival que lo topeteó, pero el árbitro no sancionó falta y se descargó con una patada desde el suelo. El temperamento, evidentemente, tampoco lo perdió. Igualmente, pidió disculpas enseguida.

Habían pasado apenas 2 minutos del complemento, cuando armó una jugada en la posición de enganche y buscó el espacio dentro del área. Perfilado para su zurda, lo asistieron con una buena bola aérea y cruzó el remate para dejar atónito al arquero adversario. Fue uno de los mejores goles del torneo que se llevó a cabo en Pilar el fin de semana pasado. Antes de ser sustituido, a falta de diez minutos para el final, Palermo casi clava un tanto más, luego de armarse un remate con el balón en el aire y probar de volea, pero con derecha. El esférico murió en el lateral de la red.

Como para no perder las costumbres de su actualidad, inmediatamente después de haber abandonado la cancha, siguió de cerca la acción y ordenó a su equipo como si fuera el entrenador. Vale mencionar que el Loco aguarda por una oportunidad en los banquillos tras su último paso por Olimpia de Paraguay, mientras ya desandó un dilatado camino en la conducción técnica al frente de Godoy Cruz de Mendoza, Arsenal de Sarandí, Unión Española de Chile, Pachuca de México, Curicó Unido de Chile, Aldosivi de Mar del Plata y Platense, antes de su excursión en el fútbol paraguayo.

Mientras espera por volver a trabajar, Martín Palermo se divirtió otra vez dentro de una cancha y entretuvo a todos.