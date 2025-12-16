martes 16 de diciembre 2025

Polideportivo

Confirmaron los equipos que vendrán a San Juan en la Liga Federal de Vóley 2026

Del 3 al 12 de febrero, la provincia será escenario de uno de los certámenes más importantes del calendario nacional, con 50 equipos entre ramas femenina y masculina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ce9a91029d794b0f768b2e013d52a636_L

San Juan volverá a ser protagonista del vóley argentino al recibir, del 3 al 12 de febrero de 2026, una nueva edición de la Liga Federal de Vóley, competencia que reunirá a 26 equipos masculinos y 24 femeninos de distintos puntos del país. El torneo se desarrollará en tres sedes de primer nivel: el Estadio Aldo Cantoni, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y las instalaciones de UPCN.

El certamen contará con una marcada impronta federal, ya que participarán clubes y seleccionados provenientes de Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Metropolitana, Chubut, La Pampa, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Formosa, garantizando una competencia de alto nivel y una amplia diversidad deportiva y regional.

En la rama femenina, estarán presentes instituciones tradicionales y proyectos en crecimiento de todo el país, mientras que la rama masculina también exhibirá una nutrida nómina de equipos, incluyendo clubes históricos y representativos de distintas federaciones, lo que anticipa partidos intensos y un elevado nivel competitivo.

La realización de la Liga Federal 2026 reafirma a San Juan como una plaza clave para el vóley nacional, no solo por su infraestructura deportiva, sino también por su capacidad organizativa y experiencia en eventos de magnitud. Además del impacto deportivo, el torneo generará un importante movimiento turístico y económico durante más de una semana de competencia continua.

Con la presencia de medio centenar de equipos y el respaldo de la Federación del Vóleibol Argentino (FEVA), la Liga Federal 2026 promete ser una verdadera fiesta del vóley y uno de los grandes acontecimientos deportivos del verano en la provincia.

