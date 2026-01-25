domingo 25 de enero 2026

Torneo Apertura

Con dos sorpresas en el once inicial, Boca debuta en La Bombonera ante Deportivo Riestra

Úbeda sostiene el 4-3-3 en el equipo aunque ofrecería novedades en el ataque xeneize. El partido será este domingo a las 18.30, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Boca pone en marcha su camino en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, este domingo a las 18.30, con la necesidad de comenzar el año con el pie derecho para ilusionarse. Las pruebas en la pretemporada se trasladarán al césped de La Bombonera y Claudio Úbeda tiene decidido apostar por el sistema táctico 4-3-3, pero también con dos nombres como sorpresas.

La principal será obligada: mientras la dirigencia intenta contratar a un centrodelantero en el mercado de pases, hoy la única opción que tiene el entrenador ante las lesiones es Lucas Janson. El ex Vélez, que naturalmente es un segunda punta o extremo, deberá desempeñarse de 9 en el estreno.

Claro que esta aparición inesperada en el primer equipo de Boca ante Riestra está directamente relacionada con el complejo panorama que atraviesa Úbeda en ese sector. A la baja de Merentiel se le suman los problemas físicos de Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia), que arrastran molestias desde el inicio de la pretemporada.

La segunda novedad en la formación xeneize es la irrupción de Tomás Belmonte para completar el tridente con Leandro Paredes y Ander Herrera, hombre que pulió su situación física y se ganó un lugar primordial en el arranque del 2026.

Con la presencia del español más la del campeón del mundo, la salida y la circulación están garantizadas. Eso explica que el ex Lanús, desde su dinámica, le haya ganado el puesto a Milton Delgado en Boca. Físico, versátil y con llegada al gol (viene de anotar frente a Olimpia en el último amistoso de la pretemporada), viene a ser el pistón de una mitad de cancha a la que, sin él, le sobra buen pie pero le falta movilidad. Será clave su capacidad de aportar en los dos costados.

El arbitraje de Sebastián Zunino y el encuentro será transmitido por TNT.

Fuente: TyC Sports

