Arranca la Liga Universitaria de Fútbol Femenino: todo listo para una nueva edición llena de emoción

Composición de las zonas:

Zona A:

RED BULL

ADOVE

INTER

MINASTER CITY

ANTORCHA

ADOVITAS

PICANTE DE POLLO

Zona B:

SAFRE

NOTTINGHAM MIEDO

DEPORTES

BRASTON

GIN TOXIC

CELTIC

BIENESTAR

La acción se pondrá en marcha este miércoles a las 21:00 horas, con el partido inaugural entre Deportes y Celtic, seguido a las 22:00 por el duelo entre Braston y Gin Toxic.

La competencia continuará el día jueves, con dos encuentros: a las 21:00 horas, se enfrentarán Inter vs Adovitas, mientras que a las 22:00 horas, será el turno de Safre vs Red Bull. La fecha cerrará el viernes con tres partidos: a las 21:00 horas jugarán Adove vs Picante de Pollo, a las 22:00 será el turno de Minaster City vs Antorcha, y a las 23:00 horas, cerrarán la jornada Nottingham vs Bienestar.

Con equipos nuevos, nombres creativos y muchas ganas de competir, se espera un campeonato vibrante, donde el compañerismo, la pasión y el talento serán protagonistas dentro y fuera de la cancha.

Cabe destacar que la semana pasada dio inicio la Liga Universitaria de Fútbol Masculino, marcando el regreso de la Categoría C. Los partidos se disputan en el mismo complejo deportivo, con encuentros programados los fines de semana. La categoría A comenzó el sábado 24 de mayo, mientras que la B inició el domingo 25. La Categoría C tiene previsto su debut el próximo sábado 31 de mayo.