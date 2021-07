Imperdible: Messi le mandó un significativo audio al Pollo Vignolo

Lionel Messi aún sigue cayendo de la gran conquista que logró el sábado en el Maracaná con la camiseta de la Selección Argentina.

Descansando en su Rosario natal, junto a su familia, el capitán argentino siguió compartiendo sensaciones de la gran gesta lograda contra Brasil.

La Pulga le envió este lunes un mensaje de voz a Sebastián Vignolo para contarle cómo está viviendo estas horas de alegría, después de haber sufrido tanto con la Albiceleste. Vale recordar que La Pulga ya había perdido cuatro finales con el combinado nacional: dos Copas América con Chile, una frente a Brasil y el Mundial ante Alemania. Pero esta vez, finalmente, pudo alzar el trofeo.

“Un saludo grande para todos, yo estoy desconectado de todo y disfrutando de este momento, de la gente, cayendo de a poquito de todo lo que significa esto y preparándome para irme de vacaciones con mi familia que es lo que toca ahora. La verdad que feliz, es imposible de explicar la felicidad que siento, tanto yo como mi familia y mis amigos. Una locura”, le dijo Messi al conductor del programa F90 que se emite por ESPN.

El delantero había tenido un partido especial, teniendo en cuenta las frustraciones pasadas y el contexto de esta final de visitante y ante el anfitrión, por lo que la celebración no es una más en su vida. Tampoco lo fue para los hinchas que colmaron las calles en cada ciudad y pueblo del país y el domingo recibieron al plantel en Ezeiza como héroes.

“Lo soñé muchísimo. Cuando terminó el partido, pensé en mi familia, mi mujer, mis hijos, mis viejos, mis hermanos. Ellos sufren igual que yo o peor cuando las cosas no salen, después de los torneos pasan días tristes, sin ganas de nada”, había declarado al terminar el partido. “Siempre que se gana es más fácil y hay que aprovechar. De esta camada de jugadores, cuando pasó la Copa América pasada, dije que eran el futuro de la Selección y no me equivoqué”, concluyó entonces, pensando en el Mundial de Qatar 2022.

Fuente: Infobae