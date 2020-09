La increíble travesía detrás del triunfo de Tobías Martínez

“Me costó, no estoy acostumbrado a manejar en la ruta. Pero me acostumbré y adapté rápido. No quedaba otra que viajar solo, era la única manera que tenía para competir”. Mucho más relajado, hospedado en la casa del gerente de su equipo, Las Toscas Racing, el sanjuanino Tobías Martínez contó cómo fueron las maratónicas horas que vivió antes de su histórica participación en la 3ra fecha del TC Pista Mouras, donde hizo podio y sumó su primer triunfo en la categoría, con tan solo 19 años. Una travesía con final feliz.

No fueron horas fáciles. En un contexto de pandemia, donde salir y entrar a San Juan no es nada sencillo, el pibe se la jugó y recorrió solo, acompañado de un par de maletas, casi 1.000 kilómetros para estar en San Nicolás. Hay que decir que su participación se confirmó en la tarde del miércoles y a las 5 de la mañana del jueves ya estaba arriba del auto de su mamá para emprender viaje.

“La verdad es que no sabíamos si competíamos. El problema era el tema de cómo salir y volver, ya que hay que hacer cuarentena al regreso. Pero el automovilismo es lo que me gusta, y tanto yo como mis papás nos tuvimos que adaptar a esta situación. Así que finalmente decidí viajar”, expresó Tobías a Tiempo de San Juan.

Fueron casi 15 horas de San Juan hasta San Nicolás, dos test serológicos (al salir de la provincia e ingresar al autódromo) y momentos de mucha ansiedad: pasaron casi siete meses de su última competencia en la categoría. Un viaje épico con final inesperado, pero soñado.

Una penalización por falsa largada al piloto Romás Brezzo le permitió al sanjuanino, que había finalizado en segundo lugar, festejar en San Nicolás.

Tras arribar al circuito bonaerense durmió un par de horas y al otro día volvió a acelerar, esta vez en un Chevrolet, el mismo con el que participó de la 1ra y 2da fecha del TC Pista Mouras, las cuales no pudo finalizar. Pero esta vez se sacó la espina. Primero se quedó con el mejor tiempo en la general de entrenamientos del viernes, luego clasificó en 3ra posición y el domingo finalmente se subió a lo más alto del podio, logrando así su primera victoria en la categoría. Un premio al sacrificio.

“Lo que más me dolió fue no poder festejar con mi familia, abrazarlos. Pero después de la carrera, en el motorhome, pude comunicarme con ellos a través de una videollamada. Es una situación difícil, pero nos tendremos que acostumbrar a esto”, sostuvo el piloto.

Tras el triunfo del último fin de semana, Tobías escaló 16º a la 6ª posición en el campeonato.

Ahora Tobías se encuentra en Ezeiza, donde pasa sus horas entre un departamento y el taller mecánico de su equipo. No sabe cuándo estará de regreso. Mientras dura el calendario deportivo lo mejor para él es quedarse en Buenos Aires, sobre todo porque al volver deberá estar aislado15 días en un hotel. Esto último ocurre con Facundo Della Motta, quien tras disputar la fecha del Turismo Carretera ahora cumple cuarentena en un alojamiento céntrico.