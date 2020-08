Inesperado: Nazareno Godoy rescindió contrato con Desamparados

Inesperado. Hace menos de tres semanas Víctor Nazareno Godoy hablaba de sus planes con Sportivo Desamparados, del equipo que imaginaba para la "revancha" en el Federal A y sus ambiciones deportivas. Hoy, la situación del técnico chaqueño que llegó a San Juan en octubre de 2019 es otra. Por la pandemia y crisis que ésta desató en los clubes, entre ellos el "Puyutano", el entrenador decidió anticipadamente finalizar su vínculo con el Víbora.

"Hace una semana tuvimos una charla con Juan Valiente (presidente) y debido a la situación que se está viviendo, sabiendo que al club le cuesta mucho generar dinero en este momento y que a mí me quedan varios meses de contrato, decidimos darle un corte y llegar a un acuerdo, resignando dinero. Es algo sano para el club como para mí", comentó Godoy a Tiempo de San Juan.

La decisión de alejarse de Puyuta se tomó justo cuando la AFA autorizó a los equipos del Federal A iniciar los entrenamientos el próximo 7 de septiembre. Sin embargo, esto no dejó satisfecho del todo a las instituciones, ya que no hay novedades sobre cómo y cuándo se reanudará el torneo. "En septiembre se van a hacer los testeos, pero no hay fecha de inicio ni se sabe cómo va a continuar el campeonato. Yo tengo la información que únicamente van a comenzar los equipos clasificados, el resto el próximo año. Es decir que es difícil que este año Desamparados juegue en el Federal A", agregó.

Godoy dijo que lamenta lo ocurrido, pero aseguró que era una medida "necesaria" para estos tiempos. "Hoy no soy el técnico porque al club le generaba un gasto en un momento muy incómodo que estamos viviendo. Fue un acuerdo en común. Si bien en un principio estábamos hablando sobre cómo armar el plantel para terminar el torneo de la mejor forma y hasta estaba la posibilidad de disputar el campeonato de la Liga Sanjuanina, todo se fue extendiendo y dilatando. Eso generó muchos problemas para ambas partes y terminar el contrato fue lo más sano", sostuvo el DT.

Nazareno reconoció que hay charlas con otros clubes, aunque no son "concretas". Además sorprendió al decir que tampoco descarta, si este año Sportivo Desamparados vuelve al ruedo, volver a San Juan. "Mi deseo es volver si esto se soluciona. Yo siempre estuve cómodo y no es por el dinero, sino por lo que es el club. Siempre hubo buena comunicación con los dirigentes, con el mundo Sportivo. Siempre hay posibilidades de volver, uno siempre está dispuesto. Si el torneo arranca normalmente este año, quizás hablamos y arrancamos de cero. Si es el año próximo no sabría responder. Uno no sabe qué va a pasar", cerró.