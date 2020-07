Junior se confiesa: “UPCN se va a encontrar con el mismo guerrero de siempre”

“Desde el momento que salió la noticia mi teléfono no ha parado. Me llaman para pedirme notas, para felicitarme. Estoy feliz. Esto es volver a revivir los primeros años con UPCN”. Sentado en el comedor de su casa, con mate en mano y empilchado nuevamente con los colores del Gremial, Junior Souza (33) se confianza con Tiempo de San Juan. Dice que su regreso al equipo sanjuanino fue toda una revolución, cuenta los entretelones de cómo se gestó su vuelta y habla de con qué jugador se va a encontrar el cuerpo técnico y la gente del vóley.

“Siento alegría. Ya sabía hace un tiempito que estaba dentro del proyecto, pero no podía decir nada. Mis familiares me preguntaban y yo decía que no tenía nada de ningún club. Estoy contento por todo, de saber que la gente todavía tiene un buen recuerdo de mí”, dice Junior el mismo día que UPCN oficializó su retorno al club.

En la última temporada estuvo jugando en el Apan Volei, en la máxima liga de Brasil.

En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el central brasilero vuelve a vestir la camiseta de UPCN tras 6 años, esa misma camiseta con la que se convirtió en un ídolo para los hinchas y un jugador vital en los primeros años de gloria del cóndor sanjuanino. Es que además de su carisma, el voleibolista también supo aportar su talento dentro de la cancha en una época dorada de la institución, convirtiéndose en cuádruple campeón de la Liga Argentina con UPCN y campeón Sudamericano, además de sumar una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Clubes.

“Si bien me fui a otros países, nunca fue lo mismo. Nunca me identifiqué con otro equipo como con UPCN. Acá es todo distinto, es especial. Y lo que más extrañé fue el grupo. UPCN siempre se ha caracterizado por tener un grupo unido, en mi época me tocó un grupo fantástico. De hecho sigo en contacto con mis ex compañeros”, sostiene.

“Mi corazón siempre estuvo en UPCN. Sufría al verlo, yo quería estar ahí”.

El jugador dice que su pase al Gremial lo estuvo negociando desde hace tiempo. Cuenta que todo nació cuando en plena cuarentena se topó en un gimnasio con José "Pepe" Villa, el titular de la institución. “Un día fui, lo vi, pero no le dije nada; me aguanté. Hasta que después me animé, le pregunté qué tenía que hacer para volver. Y me respondió que lo único que me impedía era mi estado físico. Ahí me puse a trabajar en eso y esperé a que me dieran la oportunidad”, agrega.

El 4 de junio quedó confirmado su regreso. Esto ocurrió después de una charla profunda con Fabián Armoa, el DT multicampeón con el equipo. Sobre todo porque su salida del conjunto sanjuanino, en 2014, se dio en medio de un problema extradeportivo con el entonces preparador físico. “Me dijo que lo que pasó, pasó; que hay que mirar para adelante y trabajar codo a codo. Armoa es la persona que me trajo a la Argentina, que me hizo crecer. Gran parte de lo que soy se lo debo a él. Y volver y saber que está él es una motivación. Lo único que puede salir de ese nuevo vínculo es éxito”, afirma.

Para Junior el 2020, pese a la pandemia de coronavirus, es su mejor año en lo personal y lo profesional. La llegada de su hijo Donato, fruto de su relación con su amor sanjuanino, Florencia, potenció sus expectativas. “Saber que ahora voy a estar cerca de mi hijo, voy a entrenar y a compartir partidos con él, es como ganarse el cielo".

Junior x 2

“UPCN se va a encontrar con el mismo guerrero de siempre. Yo siempre he dicho que entrega de mi parte, desde el primer día, nunca faltó”.

“Competencia de alto nivel no he tenido desde enero. Sé que para el primer partido me van a entrar unos nervios que no voy a poder controlar. Me pasa en cualquier equipo. Pero en UPCN, después de 6 años, habrá mucha ansiedad”.