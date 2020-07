El sanjuanino que fue 'espía' de Bielsa y aportó su granito de arena en el ascenso del Leeds

Si le preguntan si se siente parte del ascenso del Leeds, el equipo que dirige Marcelo Bielsa en el fútbol inglés, es muy probable que la respuesta sea negativa. Sin embargo, el entrenador sanjuanino Caupolicán Nievas no puede evitar sentir orgullo por haber pertenecido al equipo de trabajo del 'Loco', durante más de tres años.

Es que si bien fue miembro del cuerpo técnico del DT rosarino, que despierta pasiones en todo el mundo por su particular forma de vivir el fútbol, Nievas -que se encargaba de estudiar a los rivales mediante la revisión de videos- terminó su vínculo a principios de 2019 y por ello asegura que la noticia lo movilizó de una forma especial.

Apasionado como lo es el entrenador que volvió a estar en la palestra de los medios del mundo tras el logro obtenido, instalando una 'bielsamanía' en los últimos días, el sanjuanino admitió: "Yo casi ni participé de esto, sería raro incluirme en un logro de esta magnitud. Pero es verdad que una base fuerte se mantuvo de la temporada anterior, de la que sí formé parte y por eso me enorgullece de alguna manera".

La locura de rastrear a un loco

Aunque la llegada del conjunto inglés a la Premier League fue el motivo del contacto con Nievas, resulta más interesante todavía cómo inició su colaboración con Bielsa, a quien admira desde que tiene memoria. Luego de finalizar el curso como técnico, se lo ocurrió una locura: buscar al 'mejor de todos' para aprender de él. Por eso, tomó un colectivo hasta la ciudad de Rosario, buscó su dirección y se apareció en su casa para expresarle sus deseos.

Según cuenta, después de realizar un trabajo de inteligencia, dio con un domicilio que podría ser el de Bielsa. Tocó el portero y una voz del otro lado lo atendió. Era una persona que allí trabajaba y que, si bien le confirmó la sospecha, le manifestó que el dueño de casa no se encontraba. Emocionado por haber acertado, propuso dejarle un mensaje por escrito y así lo hizo. A partir de ese momento, era esperar el milagro y, finalmente, el milagro sucedió.

"No pasaron ni 20 minutos y me llamó. No podía creer que él mismo se hubiera tomado la molestia de llamarme", recuerda y sigue: "Eso te demuestra la calidad de persona que es. Me ofreció trabajar con él y a partir de ese entonces inició mi colaboración".

Una minuciosa tarea al lado del maestro

Desde fines del 2015, el DT que dirigió en las juveniles de AFA de San Martín inició su tarea con Bielsa. El contacto directo era con los ayudantes más cercanos al entonces entrenador de la Lazio, a través del correo electrónico, y su misión era la de analizar exhaustivamente al equipo contrincante.

"Veía unos 30 ó 40 partidos del rival de turno, analizaba las jugadas, los movimientos de los jugadores, el sistema de juego y el estilo. El estudio era a detalle. Ahí entendí el máximo nivel en el que estaba", sostiene.

En el fútbol italiano su colaboración fue casi sobre el final. Para lo que vino después, con el Lille de Francia y con el Leeds su participación fue plena en ambas campañas. Lamentablemente, para él, tuvo que dar un paso al costado por obligaciones laborales. "Durante una época, legué a no dormir para poder cumplir. Por eso tuve que elegir", asegura el ingeniero que actualmente trabaja para la Municipalidad de Capital.

El día que lo conoció

Como su aporte era a la distancia, nunca había tenido la chance de conocer en persona al hombre para el que trabajaba y por eso le solicitó la oportunidad a los colaboradores directos. Con el OK, viajó hasta Punta del Este y se reunió con él. En el hotel donde estaba dando unas charlas, lo conoció y -fiel a su estilo- Bielsa lo sorprendió nuevamente.

"Me reconoció antes de que me presentara. Hablamos un rato, yo no sabía qué decirle. Él sabía perfectamente cuál era mi trabajo", confiesa el sanjuanino que al día siguiente mantuvo una charla que no se olvidará jamás. Por una media hora, dialogaron aunque no tanto de fútbol sino de la vida y eso lo marcó. "Si antes sentía afecto o admiración, a partir de ese momento fue mucho más. Se interesó por mi persona, saber quién era, de dónde venía".

El sueño de volver

El sanjuanino que condujo los destinos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en 2016 y 2017 se quedó con el mejor de los recuerdos tras haber sido integrante del staff del ex DT de la Selección Argentina. Es por esa razón que anhela tener otra oportunidad laboral de esas características y, pese a sus obligaciones como profesional, está dispuesto al desafío.

Su preparación y su experiencia de primer nivel lo impulsan a la aventura de viajar y dirigir en el exterior, ya que en el territorio local no encontró suerte ni respaldo en sus proyectos a largo plazo con juveniles. "Todas las herramientas que se usan en el fútbol de elite se pueden aplicar tranquilamente acá y en competencias como el Federal A. Es cuestión de lanzarse a la aventura", cierra.