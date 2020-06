Derito a fondo: qué opina de Chiqui Tapia, el fútbol sanjuanino y la posibilidad de presidir un club

En mayo de 2016 le dijo adiós a la Liga Sanjuanina de Fútbol tras 30 años de conducción. Fue el hombre fuerte de la redonda a nivel provincial y con gran peso a nivel nacional, un hombre de confianza de Don Julio. Pero no extraña. Instalado en la provincia desde hace un tiempo, jubilado e integrando el Sindicato de Luz y Fuerza, Alfredo Derito confiesa que la dirigencia ya no lo seduce y descarta cualquier posibilidad que lo vincule al organismo que maneja la pelota a nivel local, justo en un año electoral.

“Yo extraño el fútbol porque me gusta, extraño verlo en la televisión y saber de los clubes que uno puede tener un favoritismo. Pero la dirigencia no. Muchas veces lamento que se tomen algunas determinaciones que no comparto, sobre todo las que violan los estatutos y reglamentos. Y en el último tiempo hubo muchos errores dirigenciales a nivel local y nacional”, dice picante.

Derito junto Julio Grondona, ex presidente de la AFA, ya fallecido.

Fiel a su estilo, va a fondo. Critica los vaivenes de la AFA e instituciones “grandes”, pero también sale a respaldar las decisiones que toma la casa madre del fútbol en tiempos de pandemia. Una de ellas es la no reanudación de los entrenamientos a más de tres meses de que se decretó la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“Es evidente que no se puede empezar a entrenar. La decisión de AFA de esperar un poco es acertada. Esto es diferente a cualquier actividad. Los jugadores requieren camarines y baños que comparten, o instalaciones que muchos clubes no tienen. Si uno hace entrenar a todo un plantel de fútbol, qué pasará cuando usen los baños, utilería, fútbol o sala de kinesiología”, recalca.

En este sentido, a pesar de coincidir en muchas otras cuestiones, sale al cruce de Marcelo Gallardo, el DT de River: “Hay que tener mucha precaución. Yo creo que no están dadas las condiciones para que regresen los entrenamientos, sobre todo en Buenos Aires, y ni hablar de que puedan venir a las provincias del interior a entrenar. Las provincias no están en condiciones de abrir fronteras para hacer ingresar a personas que posiblemente traigan el virus. Creo que hay que ser cuidadoso, precavido y aceptar esta situación inédita”.

-¿En qué cosas sí coincide con Gallardo?

-Se transita un periodo complicado. Por ejemplo, eso de haber dispuesto que no haya descensos en los torneos profesionales le quita seriedad al fútbol y lo desvaloriza. Después los clubes, que primero conforman una Superliga y después se van para formar una liga profesional. Eso lo hace poco creíble no sólo en las instituciones sino también repercute en la conducción general de AFA.

-¿Qué piensa de “Chiqui” Tapia?

-Es un dirigente que tiene una trayectoria larga en el ascenso, que arrancó de abajo y ha labrado un camino que le permitió llegar a la AFA. Lo que no entiendo es esto de haber adelantado un año antes las elecciones. Tendría que haber terminado su mandato para ser reelegido. Había que esperar a que se venciera el plazo y haber hecho la asamblea cuando correspondía.

-¿Le hubiese gustado ser presidente de la LSF con un coprovinciano en el sillón más importante de la AFA?

-Es una pregunta difícil de responder. A uno siempre le gusta participar, pero ahora se atraviesa un momento de idas y vueltas en la AFA. No hay decisiones claras y no sólo del presidente en sí, sino también de los clubes que la componen.

Alberto Platero llegó para reemplazar a Derito en 2016, tras 30 años de mandato de este último.

-¿Cómo ve el fútbol de San Juan?

-Creo que los dirigentes de los clubes han tratado de mantener una línea de trabajo con gran esfuerzo y dedicación en situaciones no tan benévolos. Además se resalta el importante apoyo de Gobierno, que decidió transformar al deporte en política de estado. Pero hubo errores vinculados a esto de cambiar el reglamento que provocaron situaciones enojosas porque va en contra de lo establecido.

-Se vienen las elecciones y uno de los candidatos en la Liga Sanjuanina de Fútbol es Oscar Cuevas de Peñarol. ¿Qué le parece?

-Sé que es un candidato firme por las noticias. Es un hombre que tiene una trayectoria dirigencial importante en su club y también sindical. Es una persona formada que puede ser interesante y que seguramente va a hacer una buena tarea si los clubes sanjuaninos deciden que conduzca los destinos de la liga.

-Dijo que a la Liga no vuelve, ¿pero manejaría un club de fútbol?

-No se me ha ocurrido. Quizás si están dadas las circunstancias y si el momento lo permite daría mi opinión.