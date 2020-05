Gritos, llanto y golpes: los videos que presentó Villa para defenderse de su ex

Continúa el escándalo legal entre Sebastián Villa y su ex pareja Daniela Cortés. Ahora se filtraron tres videos que formarían parte de la defensa del atacante xeneize. En las imágenes hay de todo: llanto, gritos y hasta un golpe.

Villa fue denunciado hace pocos días por violencia de género, sin embargo, desmintió los hechos y contraatacó denunciando por extorsión a su ex novia. Para eso aportó material audiovisual como parte de prueba para fundamentar su acción.

En dos de los videos, material perteneciente a la causa al que pudo acceder TyC Sports, se puede observar como claramente Villa y Cortés mantienen una discusión en la habitación de su casa. Según lo argumentado por el abogado del colombiano, dichos videos serían recientes y demostrarían que Cortés no tenía ningún tipo de lesión en su cuerpo.

Más allá de ésto, ambos videos claramente demuestran una relación rota entre las partes, al punto de que en uno de ellos se ve a Cortés llorando mientras Villa le reitera que la relación entre ellos "terminó" y ella pega un golpe en la espalda.

El tercero de los videos consiste en la grabación de una llamada telefónica entre lo que parece ser el teléfono de Villa y la madre de Cortés. En la conversación, se oye a ésta última pedirle a su hija que se calme y deje solo al futbolista: "Quedate en tu habitación, no hagas más problemas. Si no te quiere hablar, no le hables. Pero dejalo solo, en paz. ¿No te lo dije? Vos sos la que se tiene que calmar, la única que se tiene que calmar. Estás actuando como una loca. Me tenés al borde del infarto", se oye que le dice.

Mirá

Fuente: TYC Sport