Tévez encendió la polémica: ¿cómo aguanta el futbolista sanjuanino la cuarentena?

En medio de la cuarentena por el coronavirus y paralización total de todas las actividades, Carlos Tévez encendió la polémica con la realidad que atraviesan, según él, los futbolistas argentinos. El delantero de Boca y último campeón de la Superliga declaró que “los jugadores pueden estar seis meses o un año sin cobrar” y muchos colegas salieron al cruce. En San Juan, varios referentes expresaron su bronca por los dichos del “Apache” y hablaron de la difícil situación que atraviesan en medio del aislamiento preventivo y obligatorio.

Carlos Biasotti, arquero de Peñarol, fue muy crítico con el ídolo boquense luego de que hablara de la pandemia. “Los jugadores del ascenso por supuesto que no podemos estar tanto tiempo sin cobrar. En el Federal A y Primera Nacional es imposible. Si no cobramos un sueldo en seis meses la pasaríamos muy mal. Creo que ninguno de nosotros está tranquilo económicamente como para no cobrar”, apuntó.

Franco Lepe, jugador del Atlético de la Juventud Alianza, también se hizo eco de las declaraciones de Tévez y aseguró que en San Juan los clubes viven “al día”: “Siempre tenemos que hacer algo extra para sobrevivir. Yo trabajo en un negocio, la comida del día no me falta, pero cuando vaya a sacar las cuentas para los impuestos no me va a alcanzar. La situación de ellos es diferente, son jugadores profesionales que han ganado fortuna en todos lado”.

Por Sportivo Desamparados el que se animó a hablar fue Pablo Jofre, conocido como “Peca”. El conocido volante sanjuanino hizo hincapié en las diferencias entre la Primera División y resto de las categorías. “No podemos competir con los sueldos de ellos, más con el de Tévez, que está sobradísimo. Para nosotros es imposible no cobrar. En el ascenso se vive el día a día, no podemos pasar siquiera dos meses sin percibir nuestro sueldo. La estamos sufriendo”.

Ardente también se sumó al repudio. Al igual que otros colegas de la Primera Nacional, el arquero de San Martín dijo: "No estoy de acuerdo para nada. Él habla por sí bienestar económico. En el ascenso si vive al día y con ahorros. Los únicos que pueden pasar tanto tiempo sin cobrar son los 5 equipos grandes".

Está claro que las pérdidas económicas que produce el parate por el coronavirus repercuten tanto institucionalmente como en los futbolistas, sobre todo quienes viven justamente sólo del deporte. Hay otros que sí tienen trabajos extras y aun así debieron ajustarse debido a la cuarentena.

Biasotti, por ejemplo, es portero de una escuela de Caucete pero por el aislamiento está sin cumplir funciones. Rubén Ceballos, jugador de Colón, fuera del fútbol también cumple otros roles: es comerciante y además entrenador deportivo. “Los de Primera sí pueden sobrevivir 6 meses por que ganan sueldos muy grandes. El fútbol no es mi único ingreso como lo fue antes. Hoy a nivel local o federal el jugador tiene que tener una entrada aparte para estar tranquilo esos meses que no cobras”, apuntó el futbolista del Merengue.

De Trinidad, Carlos cabaña, quien trabaja medio día como repartidor, expresó que: "Nadie puede vivir sin cobrar. Ellos ganan mucha plata, pero el laburador común la está pasando mal. En las categorías inferiores del fútbol cuesta. Y sólo se cobró un mes, así que hay que hacer valer esa plata para estas semanas. Hay compañeros que tienen familias, hijos que criar, y es difícil. Ahora nosotros no vamos a cobrar estos meses y el último sueldo lo tenemos que hacer valer".

Los clubes por su parte hicieron un máximo esfuerzo para cumplir con el último pago. En Desamparados les adelantaron algo del sueldo de febrero y en Alianza la mitad de marzo. Mientras que en el Bohemio se depositó completo el último mes. Ahora resta saber si los futbolistas tendrán depositados el próximo sueldo en medio del parate del fútbol e incertidumbre sobre qué pasará después del 12 de abril, cuando termine la extensión de la cuarentena.

“Desde el club no nos han dicho qué va a pasar a futuro. Entendemos porque todo es muy reciente. Yo vivo solamente del fútbol y espero que todo esto acabe pronto, o al menos sea mucho más fácil esta cuarentena para todos”, expresó Jofre, de Desamparados.