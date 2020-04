Oscar Cuevas, el ex "camionero" que quiere dirigir la Liga Sanjuanina de Fútbol

Pese al parate de las actividades deportivas por la pandemia de coronavirus, los dirigentes no se toman descanso. Como en el hockey sobre patines, en el fútbol también están trabajando en las próximas elecciones que por ahora tendría fecha para enero del 2021. Hace unos días Alberto Platero afirmó que no irá por la reelección en la Liga Sanjuanina de Fútbol y por ahora el nombre fuerte que aparece para sucederlo es el de Oscar Cuevas, el ex integrante de Stotac (gremio de Camioneros) y que dirige el Club Sportivo Peñarol.

En diálogo con Tiempo de San Juan, el conductor del Bohemio reconoció que están armando una propuesta para los próximos comicios en la casa madre del fútbol local. Por ahora sería la única lista, el dirigente dijo desconocer que exista una opositora. "Estamos trabajando. Ya hablé con algunos de los presidentes de los clubes sanjuaninos y hemos quedado en juntarnos cuando pase esta emergencia sanitaria", señaló el candidato.

Cuevas aseguró que todavía no está conformado su equipo y tampoco las propuestas con las que intentará seducir a los votantes: los asambleístas de los 18 equipos de la categoría A y los 16 de la B (estos tienen dos votos cada uno). Sin embargo manifestó que su objetivo es hacer crecer a la Liga tal como lo hizo con Peñarol, equipo que durante su gestión pegó el salto al Federal A. "Vamos a intentar hacer una buena gestión, como lo hicimos con el club. Las propuestas que tenemos las vamos a plantear pronto, pero queremos dejar en claro que queremos llevar a lo máximo a la Liga, como también lo hicimos con Peñarol"

Sobre Platero, quien dejará su mandato tras cuatro años, aseguró que "su trabajo ha sido muy bueno. Nosotros queremos darle también ese empujón para el el fútbol siga creciendo".

Cuevas lleva cuatro años al frente de la institución Chimbera, donde jugó y estuvo vinculado a la gestión desde la época de Enrique Castro, el referente del gremio de Camioneros y del club. Reconoció que es hincha de Peñarol y dijo que cualquier persona que hoy lo compaña en la conducción del Bohemio está habilitado para reemplazarlo. "Aprendí mucho de Enrique y siempre mi idea fue la estar en Peñarol. Pero tener la oportunidad de dirigir la Liga sería un hecho muy importante. El objetivo siempre es trabajar en beneficio del deporte y fútbol de San Juan", cerró.