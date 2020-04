Encierro, ansiedad y preocupación, la otra cara del fútbol sanjuanino en plena pandemia

El aislamiento obligatorio que los prohíbe de estar en una cancha, de entrenar con sus compañeros e incluso de escuchar domingo a domingo los cánticos de los fanáticos está provocando efectos adversos en los futbolistas. A esto se suma la preocupación por su economía e incertidumbre de no saber cuándo volverá a rodar la pelota. Una situación compleja e incierta que ha disparado el número de casos de deportistas que, debido a la pandemia, presentan síntomas de ansiedad y depresión. Así lo advirtió un informe del sindicato internacional de futbolistas (FifPro), que tras realizar una encuesta a 1.134 hombres de 16 países diferentes reveló que el 13% padece decaimiento anímico y disminución de las funciones psíquicas.

Aunque este estudio no cuenta con cifras locales, en San Juan un gran número de fúbolistas afirmó padecer estos síntomas por el parate de la actividad. Lucho Argumosa, jugador de Sportivo Desamparados, reconoció sufrir momentos de ansiedad. Carlos Cabaña, de Colón, dijo sentirse angustiado por estar alejado del fútbol. Por Alianza, Francisco Salinas también se refirió a los daños colaterales que debe enfrentar a causa del encierro.

Es cierto que para muchos de los jugadores del federal o del fútbol local la situación es mucho más caótica por lo económico: son varios meses sin fútbol y sin cobrar. Distinto es lo que ocurre quizás con San Martín, donde la realidad y estabilidad es otra. Ardente y Bravo, dos referentes del plantel, señalaron que al aislamiento lo llevan "muy bien" y aprovecharon este momento para disfrutar de la familia. Mattia, por su parte, habló de la preocupación e incertidumbre que maneja en estos días por lo que pueda ocurrir a futuro con la disciplina, teniendo en cuenta que está descartadísimo que el fútbol se reactive antes de agosto.

TESTIMONIOS

Luis Ardente.

"Al aislamiento lo llevo muy bien. Estoy disfrutando de los chicos, de la familia, entrenando y moviéndome en casa. Tengo un espacio grande y eso me permite hacer muchas cosas, incluso cosas del hogar. Depresión no, pero obvio que quiero que arranque el fútbol. Pero sé que esto va para largo y trato de llevarlo bien. Uno sabe que es un momento difícil el que estamos pasando, pero hay que ser responsable", Luis Ardente, San Martín.

"Ansiedad puede ser. Me ha pasado de estar un poco ansioso. Llevás una rutina diaria, el cuerpo se te acostumbra y no es lo mismo entrenar en el fondo de tu casa que en el club. Eso te lleva al malhumor o que la cabeza te carbura mucho. Lo lindo de esto es que estás más tiempo con tu familia, en la casa y eso es muy importante. Eso te da fuerza para pasar esta situación", Lucho Argumosa, Sportivo Desamparados.

"En mi caso me gustaría entrenar en el club, pero no se puede y tenemos que respetar. Es cierto que a veces estás adentro de casa y ya no sabés qué hacer. Sin embargo nosotros que somos grandes sabemos que tenemos que cuidar a la familia, y lo tomo por ese lado. Sé que lo mejor es quedarse en casa, es fundamental cuidar a la familia y a los hijos. Esa es la verdad", Emison Roberval, Alianza.

"Tengo una mezcla de sensaciones de incertidumbre y ansiedad sobre cómo se va a resolver todo esto, o en qué tiempo aproximado. No tenemos noticias de nada y los rumores que llegan no son muy alentadores en cuanto a la reanudación de nuestro trabajo. Hay que vivirlo con calma, tomando los recaudos necesarios y haciendo la cuarentena obligatorio. Uno tiene que estar con la seguridad y esperanza de que pronto se va a solucionar todo esto y vamos a volver con nuestra vida normalmente. Mientras tanto sigo en casa, entrenando y saliendo solo al supermercado", Francisco Mattia, San Martín.

"Y la verdad que se extraña entrenar y jugar. Pero bueno, sabemos que es por un motivo específico, así que más o menos la vamos pasando", Pablo Carrizo, Colón.

Ramón Ávila

"Es difícil cambiar tan rápido de hábitos. Yo entreno de chico y todo el año entrenamos a una intensidad bastante pesada. Y por ahí se siente ese cosquilleo en la panza como ansiedad. Pero hay que saber entender la situación que estamos pasando y entender que primero está la salud de la gente. Trato de hacer ejercicios en mi casa y entrenarme aparte para no perder ritmo y esperando el momento que pase esta pandemia para poder volver mejor de lo que estábamos", Ramón Ávila, Colón.

"En lo personal lo estoy viviendo tranquilo, en familia, con mis padres. Tengo un fondo amplio, donde puedo hacer ejercicios y seguir las rutinas que nos van mandando. Pero obvio, uno quiere y necesita salir a entrenar. Es algo raro estar tanto tiempo encerrado", Juanjo Vera, Trinidad.

"No me ha pasado de tener depresión o ansiedad. Estoy tratando de aprovechar el momento para disfrutar de mi familia e hijos, ayudarlos en la tarea y de la casa. La verdad que sí estoy ansioso porque uno extraña la profesión y el fútbol. Sé que no es para nada lindo lo que estamos viviendo, pero es lo que nos toca y hay que adaptarse", Martín Bravo, San Martín.

"Es una situación muy difícil para todos. Se extraña mucho el fútbol. La rutina de todos los días y el compartir con los compañeros se vuelve una necesidad. Más allá de no ser profesionales tratamos de serlo, con la dificultad que eso incluye porque tenemos trabajos y otras responsabilidades. Pero el fútbol es algo que te ayuda a despejarte y actúa como psicólogo para la vida en general, así que esta situación te causa mucha ansiedad de querer volver lo más pronto posible", Yeyo Vila, Trinidad.

"En mi caso es duro. Síntomas de depresión no me pasa por qué estoy acompañado por mi novia y mi familia, y se puede estar tranquilo. Pero sinceramente me muero por entrenar y tenés angustia, no te miento. Tenés tristeza por qué a los que amamos este deporte, una vez que no lo practicas ya lo extrañas. Por suerte está la familia que te acompaña para no caerte y estar triste", Carlos Cabaña, Colón.

"No he pasado por ese proceso. Si bien hace un mes que estoy parado, gracias a Dios tengo un trabajo que me desenfoca un poco de lo que es el fútbol. Trabajo en la mañana y llego a casa, almuerzo, tomo unos mates y descanso unas horitas antes de armar una rutina con mi hijo con pelotas o pesas. Trato de manejarme con esa rutina de lunes a viernes, y sábado y domingo descanso para aprovechar de enfocarme en mi matrimonio y la vida. Gracias a Dios no he caído en una depresión pero sí temor uno tiene por el virus, ya que soy recolector de residuos", Wilfredo Bronbale, Atenas.

"Por suerte no me tocó sentir ansiedad ni depresión, lo voy llevando muy bien y trato de distraerme lo mayor posible. También ocupo mucho tiempo haciendo cosas de la facultad y ejercicio en la medida de lo posible para tratar de mantenerme. Por ahí lo que sí me tocó sentir es ganas de volver a entrenar con el grupo o de entrar a una cancha para un partido. Pero hay que ser responsables y tener conciencia social para que esto pase lo más pronto posible", Facundo Mallea.

"Estoy preocupado por el tema económico porque es una incertidumbre grande. Pero no me pasó lo de la depresión y angustia. Trato de mantenerme ocupado, estoy estudiando a full porque estoy por rendir mi última materia de mi carrera. También entreno y hasta arreglo cosas de la casa para estar ocupado. Es mucho tiempo libre, en espacios chicos y no podés salir. Sé que es complicado. Por ahora estoy estable, pero quizás más adelante este parate me pueda afectar por lo económico", Nicolás Sottile, Sportivo Desamparados.

Jairo Díaz

"No me pasó tener depresión pero si ansiedad. Lo voy manejando de poco pero es difícil al estar acostumbrado a estar constante en movimiento. Ahora me toca hacer otro tipo de cosas para distraer y abrir un poco la mente por intermedio de videos y libros etc. Obviamente también ejercitamos lo que se puede, en casa, mediante la rutina que nos manda el profe", Jairo Díaz, Peñarol.

"Este contexto es crítico para todos. A mí me genera una gran ansiedad por no poder realizar mi rutina diaria, pero pude facilitar algunas cosas como los ejercicios físicos en casa para seguir en ritmo. Pero la ansiedad es notable a la hora de querer retomar mis actividades junto a mis compañeros y estar en otro espacio físico, como en la cancha. Espero que podamos sobrellevar esta situación. Tenemos que seguir tomando las medidas para poder reencontrarnos y retomar nuestro trabajo", Francisco Salinas, Alianza.