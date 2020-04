Comenzó la carrera electoral en el hockey: quiénes son los candidatos a suceder a Velasco

Mientras el deporte está paralizado por el aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus, los dirigentes que pretenden quedarse con el sillón presidencial de la Federación Sanjuanina de Patín siguen trabajando, sin hacer mucho ruido, para captar votos. Si bien todavía no hay fecha para las elecciones, por la alerta sanitaria que rige en el país y también porque no hay resultados de la auditoría que se llevó a cabo el año pasado, los dos candidatos ya están y en el hockey sobre patines la carrera electoral ya puso primera.

La lista oficial estará comandada por Leonardo Olmos, quien está vinculado al club Banco Hispano y ya recibió el apoyo de Guillermo Velasco, quien después de dos años le dirá adiós a la presidencia de la institución que regula el stick y la bocha en la provincia. Se supo que previo a que se decretara la cuarentena mantuvo reuniones con varios dirigentes de otras instituciones en las que hizo público su proyecto.

Mientras que la opositora estará encabeza nada menos que por Roberto Roldán, ex campeón del mundo con la Selección Argentina y actualmente en el área de deporte de la Municipalidad de Capital. El funcionario estará acompañado por Nancy Herrera, del club Bancaria. "Me encantaría. Hay 8 clubes importantes de la provincia que me pidieron integrar una lista", aseguró Roldán en una entrevista en 2almundo.com.

Roberto Roldán también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Roberto Roldán.

Por ahora no hay fecha para las elecciones. Las mismas deberían realizarse en abril, sin embargo quedaron suspendidas ante el parate de las actividades deportivas por la pandemia. Además porque todavía no hay una determinación sobre la auditoría que se realizó en la federación por algunos puntos "pocos claros" del balance 2018, en consecuencia el balance del año pasado tampoco fue aprobado. El presidente Guillermo Velasco comentó a Tiempo de San Juan que los informes estarán la próxima semana. Una vez que esté todo aprobado, las elecciones ya podrían organizarse.