Más cracks que nunca: el deporte sanjuanino enfrenta al coronavirus

El deporte en San Juan como en el resto del país está paralizado, pero ellos no paran. Son el eslabón principal en la lucha contra el coronavirus. Pese al riesgo, salen de sus casas y se ponen la chaqueta para atender a cientos de pacientes en distintos nosocomios de la provincia. Son cuatro de los héroes de la cuarentena, los que por elección y deber salen del confort de sus casas para poner el pecho por todos.

“Al coronavirus no le tengo miedo, sí respeto".

Daniel Peña recorre más 50 kilómetros para llegar a Media Agua, donde ejerce funciones como médico de familia y ahora, por la pandemia, es quien atiende al grupo de riesgo: pacientes mayores de 50 años. Desde que se desató la alerta sanitaria su vida cambió un cien por cien. Su vida como médico y también como dirigente, ya que desde hace tres años es quien toma las decisiones más importantes del Club Atlético Unión.

“Mi vida se transformó totalmente. Como no le dimos suficiente importancia esto ha tomado dimensiones mayores. Es algo superior. Si bien no tengo temor ni miedo, sí respeto al coronavirus. Tengo guardias de 24 horas, además atiendo en mi consultorio a personas mayores. Siempre con guantes, barbijos y respetando la distancia. Por el coronavirus adoptamos una metodología distinta”, contó.

El presidente del Azul está alejado de las canchas, pero su atención hacia el club sigue siendo la misma. Expresó que se mantiene en contacto telefónico constantemente con Liga Sanjuanina de Fútbol y Federación Sanjuanina de Hockey, y los empleados del club. “El club está cerrado, pero el mantenimiento de la cancha continúa. Siempre con los recaudos necesarios. Además estamos en contacto con la Secretaria de Deportes, que está haciendo un esfuerzo grande para ayudar a todos los clubes, que viven del ingreso del fin de semana y ahora están padeciendo la cuarentena”.

Peña es presidente de Unión de Villa Krause pero también, desde hace 17 años, médico de familia. Tenía 19 años cuando jugó en el Azul y ganó la final del Nacional B frente a San Martín. A esa misma edad había empezado a estudiar en Córdoba. Si bien había dejado de estudiar por dos años para dedicarse al fútbol (esa decisión provocó que lo echaran de su casa), después, ya relegado de las canchas, retomó y se recibió.

“El apoyo de la gente nos da fuerza y alienta a seguir trabajando”

En Buenos Aires, la provincia argentina con más casos de coronavirus (572), uno de los profesionales que da batalla al virus Covid-19 es un hockista sanjuanino. Se trata de Ezequiel Lillo, médico cardiólogo y jefe de residentes del Hospital Italiano, además de una de las figuras del stick y la bocha en River Plate. “Acá hay un poco más de movimiento y de temor”, contó de antemano.

Su vida, como la de sus colegas, también cambió drásticamente por la pandemia. Por decisión de Rodolfo D´Onofrio, el club de Núñez fue el primero del país en cerrar sus puertas y suspender todas sus actividades. Aquellos ratos de deporte y “desconexión” se vieron automáticamente afectados. Y su actividad laboral casi que se duplicó con tareas hospitalarias y asistenciales.

“Cuando River publicó el comunicado directamente al día siguiente, que teníamos que disputar la primera fecha del Metropolitano, no nos presentamos. Fue una medida totalmente acercada con la que estuve de acuerdo. Ahora se extraña esa vida, ponerme los patines y pensar sólo en la bocha. Pero estamos en una batalla en la que tenemos que responder”, apuntó.

En medio del temor, los mensajes de los ciudadanos y el aplauso masivo que se escucha viernes a viernes para los profesionales de la salud. “Durante mucho tiempo uno se ha preparado para esto, para eguir sosteniendo al resto. Es lindo poder sentirse útil. La verdad que el apoyo de la mayoría de las personas nos da fuerza y alienta, y por lo que uno sigue trabajando, se sigue exponiendo y arriesgando”, expresó.

“La pandemia nos ha cambiado la vida a todos”

En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Florencia Vila pasó de las canchas al Servicio Penitenciario de Chimbas. La futbolista de Trinidad inició hace pocos días un nuevo desafío en el ámbito de la salud: velar por la salud de cientos de presos que cumplen prisión en la cárcel sanjuanina.

“Ellos están súper blindados. Los que tenemos que tener mayor precaución son quienes entramos y salimos del sistema. Es otro ambiente y hay que aplicar un montón de medidas”, destacó.

La joven además coordina las carreras de salud de la Universidad de Congreso. Como el deporte está paralizado, su tiempo está abocado a sus dos trabajos. Sin embargo no pierde la oportunidad de aplicar algún tipo de rutina de entrecasa para no poder el estado físico. “La verdad es que la pandemia nos ha cambiado a todos, tanto al médico que está en el hospital como al pibe que tiene que salir a la calle para mantener a la familia. Yo paso de mi casa al penal, soy la única que sale y entra de casa”, agregó.

Si bien no está trabajando en los grandes nosocomios, hoy preparados para recibir a los afectados por coronavirus (en San Juan por ahora hay sólo dos casos confirmados), se pone en la piel de enfermeros y médicos que conviven con el virus, y expresó su angustia por el destrato que sufren algunos. “El personal de salud está capacitado para no llevar ningún virus o bacteria a sus hogares. Somos conscientes de esto y hacemos lo mejor posible”, afirmó.



“No busco ser valorado, es nuestro rol y así lo asumo”

Franco Mombello está alejado de las canchas, de su querido rugby y compañeros de la Universidad. Pero no así de la medicina. Es médico traumatólogo y si bien su especialidad es la atención a deportistas, también su actividad se vio revolucionada por el coronavirus.

“El área de traumatología está un poco exenta. No estamos en contacto con el virus, ya que nuestro rol en el servicio médico de urgencia no es tratar infecciones respiratorias. Sin embargo ahora operamos sólo urgencias como fracturas principalmente y las cirugías electivas se han suspendidos por la pandemia”, apuntó.

El joven médico también se refirió a la psicosis que se generó por el virus, las medidas de higiene y también escraches que han sufrido algunos médicos, sobre todo en Buenos Aires. "Sobre las personas que no quieren tener de vecinos a los médicos me parece repudiable. Entiendo la preocupación con respecto al contagio, pero me parece que tomando las medidas de seguridad pertinentes al llegar a sus respectivos domicilios, no tendrían por qué ser los profesionales de la salud victimas de esos agravios. Nuestro objetivo es diametralmente opuesto a ese, y es salvar vidas, y no contagiar a nadie", expresó tajante.

Y agregó sobre los mensajes de agradecimiento que también reciben: "Me parecen buenos gestos. Siempre es gratificante el agradecimiento, sea en el ámbito que sea o en cualquier situación de la vida".