Gelabert sorprende y habla de política: “El país necesita un cambio”

No es sólo fútbol lo que hay en la cabeza de Marcos Gelabert, el experimentado jugador que ya lleva seis años vistiendo la camiseta de San Martín y viene de regalarle a los hinchas el primer triunfo en la Primera Nacional. La crisis argentina, la calle y las elecciones presidenciales de octubre son temas que también aparecen en su cotidianidad. “A mí me tocó jugar al fútbol, pero siempre digo que no soy ese futbolista que no vive la realidad. Lo de ahora es triste”, cuenta a viva voz mientras está sentado en la platea Este del Hilario Sánchez.

El Pampa, junto a otros 130 jugadores de todo el país, firmó cuatro días antes de las PASO una solicitada en apoyo a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la fórmula del Frente de Todos. También lo hicieron científicos, intelectuales y actores, pero ninguna carta tuvo tanta repercusión como la de los deportistas, entre ellos el arquero Nahuel Guzmán y el entrenador Pedro Troglio.

“Normalmente el futbolista no sale a hablar de esto. Yo firmé y estuve de acuerdo con la solicitada. No me parece que hoy se estén haciendo bien las cosas en el país, anteriormente que se hayan hecho bien tampoco. Pero tiene que haber un vuelco, no podemos seguir como estamos. Un día las cosas tienen un precio y al día siguiente otro. Me gustaría que haya estabilidad y piensen más en el argentino. Deseo un cambio y que de una vez por todas podamos despegar”, expresa.

“Tuve la suerte de vivir en Suiza seis años. Creo que eso era lo más maravilloso del mundo por qué no llegar a eso, aunque estamos lejísimos”.

Gelabert rompe el molde de lo establecido en el mundo de la pelota y, fuera de la cancha, también habla como un líder. Reconoce que los sueldos de los futbolistas son superiores a cualquier otro, aun así la preocupación por lo que sucede en la calle y la situación que atraviesan los de su entorno lo invade. “Tengo familiares y amigos que la están pasando mal. Además sé lo que vale un litro de leche, el pan, la carne y la verdura. No soy una persona que gana tanto y gasta tanto, trato de vivir la realidad y no tirar manteca al techo como se dice. Lo vivo con mi hermana que trabaja de lunes a sábado, ocho horas diarias, por no más de 20 mil pesos y se sacrifica”.

El jugador verdinegro se proclama por un “cambio”. Ya lo manifestó públicamente con la solicitada, pero ahora expone sus razones: “El gobierno anterior –el de Cristina Kirchner- hizo algunas cosas bien y otras mal. Pero se vivía mucho mejor. Ojalá tengan la suerte de manejar el país nuevamente, los argentinos vamos a estar un poquito mejor”.

Sobre las críticas, Gelabert dice que “No me molesta, eso va a existir siempre si te ponés de un lado o de otro. Me tiene sin cuidado. Yo tengo mi manera de pensar, la puedo exponer porque vivo en democracia y me siento libre para opinar cuando me lo piden”.

“Uno trata de ser una persona humilde como me enseñaron en casa, de no derrochar y ayudar al de al lado porque, pienso, que el de arriba ve todo”.

¿Futuro militante?

Gelbart manifiesta que la política lo seduce y que le gustaría incursionar a futuro, cuando ya haya colgado los botines. Siente afinidad por el Gobierno local y se deshace en elogios para con la gestión de Deportes. “Me gusta lo que se hace en San Juan. Acá dentro de todo la sobrellevamos, la pasamos a la crisis. Es admirable y respetable. Por ejemplo lo que hace Jorge Chica. Sacan a los chicos de la calle e inculcan valores a través del deporte”.

En el vestuario se toca el tema

El Pampa dice que en la intimidad del plantel de San Martín se habla de todo y la política no es la excepción: “Son charlas como tienen todos. Son temas que salen a la luz, que siempre se tocan y cada uno tiene su opinión que es valorada y respetada. ¿Si he discutido por política? No me gustó nunca discutir, doy mi punto de vista y escucho al otro. Cuando se torna en una discusión o pelea, no sirve. Me levanto de la mesa y me voy”.