Correr y soñar, en San Juan

En 1996 Marta Orellano se convirtió en la primera mujer sanjuanina en participar en unos Juegos Olímpicos. También sumó otro laurel por ser la primera deportista en hacerlo en el atletismo, compitiendo en los 800 metros. Es cierto que esto no hubiese sido posible si se quedaba en San Juan, donde entrenaba en las pistas de tierra del polideportivo de San Martín y La Granja, donde hoy justamente construyen la primera pista sintética de atletismo. "La nueva pista es un sueño, me hubiese gustado tenerla cuando empecé a correr. Esto ayuda al nivel de los deportistas, a mejorar su nivel y no estar en desventaja con otras provincias", cuenta entusiasmada la ex atleta olímpica.

En San Juan construyen un recinto único que invita a soñar. Un nuevo escenario deportivo que tendrá seis carriles de 400 metros de desarrollo y 8 sobre la recta principal; correderas de salto con garrocha, salto en largo y lanzamiento de jabalina (dos de cada una); zonas de lanzamiento de bala (dos); jaula para lanzamiento de disco y martillo (una); fosa de agua para carrera con obstáculos (una) y cabecera adaptada con dos sectores para salto en alto.

Una apuesta enorme al deporte "madre", a la disciplina que hoy en la provincia practican alrededor de 300 chicos. Una pista que será inaugurada para los Juegos Binacionales y que se convertirá en un centro de formación a futuro.

"Esto va a permitir el crecimiento y el despegue del atletismo. Le da formalidad al trabajo que se viene haciendo. El atletismo siempre fue un deporte olvidado, de poco apoyo, pero con la política del Gobierno local de apoyar al deporte esto está cambiando", cuenta José Luna, quien tiene a cargo los jóvenes que competirán en noviembre en los Binacionales.

La mayor cantidad de atletas sanjuaninos están concentrados en la delegación que participa en los Juegos Evita, de allí también surgen los pibes que compiten en Binacionales. La mayoría son oriundos de Valle Fértil y Caucete, denominadas "cunas" del atletismo a nivel provincial. Todos corren y practican las demás especialidades en "campitos", una especie de cancha de tierra. "Entrenamos a desventaja del resto en las competencias. Mendoza hace diez años que tiene una pista, Córdoba siempre la tuvo y San Luis, si bien no tiene, la mayoría de los chicos entrenan en el Cenard", agrega José.

En San Juan creen que con esta nueva infraestructura la actividad va renacer. "La idea es armar una base de atletas, que estén en una etapa de formación, y que trabajen en un proceso de 4 a 5 años. A veces no se entienden los tiempos, porque se buscan los resultados, pero es importante trabajar a largo plazo. También buscamos que esto motive a los chicos y se sumen nuevos atletas", expresa el profe.

La gran inauguración de la pista sintética se llevará a cabo en el marco de la XXII edición de los Juegos Binacionales que se disputarán del 10 al 16 de noviembre entre 4 provincias argentinas (San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba) y 4 regiones chilenas (Metropolitana, Maule, O'Higgins y Valparaíso). Habrá 22 atletas sanjuaninos entre mujeres y varones que buscarán la gloria en casa y sobre todo en el nuevo terreno que construyen en el complejo deportivo CEF N° 20.