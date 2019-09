Partido de despedida: los amigos que Román tuvo que dejar afuera

No fue fácil para Juan Román Riquelme tomar la decisión de hacer su partido despedida. Varios años la pospuso, varias veces amagó con una fecha y luego quedó en la nada. Hasta que este martes finalmente llegó el anuncio con una particularidad que entusiasmó mucho a los hinchas de Boca: en la última vez del ídolo con pantalones cortos, se enfrentarán los equipos campeones de América del 2000/01 vs. 2007. Claro, como todo no se puede tener, quedarán afuera unos cuantos ex compañeros, amigos e ídolos.

"Jugué con grandísimos futbolistas en la Selección y en España. También hay muchos con los que no estuve pero parece que les gustaba cómo uno jugaba. Me demuestran cariño y preguntaron para estar. Pero el partido se va a hacer con todos futbolistas que estuvieron en el club, un equipo que ganó las Copas del 2000 y 2001 y otro de la del 2007", explicó Román, antes de aclarar que el único que podría estar y no formó parte de esos campeones es Lionel Messi.

La decisión llegó a tal punto que cuando a Riquelme le preguntaron por Diego Maradona, no anduvo con vueltas y mencionó a otros que se quedarán afuera: "Dije que van a jugar los equipos del 2000 y 2001 y 2007. Después, me hubiese encantado que estuviera. Son un montón que no van a poder estar, como Manteca (Martínez), Fabbri, Navarro Monroya, pero no se puede...". Eso sí, el 10 aclaró que Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo, con quiénes no tuvo la mejor relación en los últimos tiempos en el club, ya están invitados y asistirán si sus trabajos en Estados Unidos y México se los permiten.

La lista de ausentes, sin embargo, es más larga e incluye a figuras de todo tipo que jugaron con JR a lo largo de su carrera. Del plantel actual puede ser llamativo que no vaya a participar Carlos Tevez, el ídolo actual. De su carrera en el Barcelona y Villarreal, hay figuras como Andrés Iniesta y Diego Forlán que podrían estar en la despedida pero tampoco encajan en el requisito. Lo mismo que admiradores declarados del 10 como Edén Hazard y rivales y amigos riverplatenses como Pablo Aimar y Lucho González. Y además de Martínez, Fabbri y Navarro Montoya, faltará Diego Latorre, con el que Román tiene una gran relación pero a lo sumo podrá participar comentando el partido...

Incluso entre los técnicos van a faltar un par de grandes admiradores del juego de Román. En un banco estará Carlos Bianchi y en el otro, Miguel Ángel Russo. Sin lugar para el Coco Basile y para José Pekerman, importantes para el crack en la Selección.

"Van a estar los que me hicieron ganar muchas cosas: Martín, Guillermo, el Chelo, Cata, Clemente...", cerró Riquelme, sin dejar de lamentar lo inevitable. No hay lugar para todos.

Fuente: Olé