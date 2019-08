Y un día, Boca le ganó al Barsa

Histórico. Con tres campeones del mundo en cancha, como Santiago Basile y los hermanos Alamiro y Guillermo Vaporaki, Boca metió un golpe de aquellos. En Bangkok, en la Intercontinental Cup (el Mundial de Clubes en criollo), el Xeneize llevó al Barcelona a tiempo suplementario con el cuchillo entre los dientes y, tras el 0-0, lo derrotó 3-1 en la prórroga para meterse en la final.

La World Interconfutsal Futsal Cup es una competencia que siempre se les negó a los argentinos. Si bien se juega desde 1997, recién FIFA la reconoció en 2004. Barcelona fue el último campeón en su país (lleva cuatro títulos) mientras que Boca fue invitado al torneo. Y vaya si lo aprovechó...

Un Boca cauteloso e inteligente resolvió el asunto en los dos últimos minutos de la segunda parte de la prórroga, en la que el Barcelona no se dio por vencido, no quiso ir a los penales y apostó por el arquero-delantero. En una acción clara de gol, el arquero Xeneize Lucas Hernán Farach, el auténtico protagonista del encuentro, sacó largo desde su arco y rompió el cero (1-0). Boca en una ráfaga marcó dos goles más en estas condiciones (el Barsa con arquero-volante) y Joselito anotó en la última jugada el gol del honor, que llegaba tarde para un Barça que dominó completamente el partido, pero que no pudo con la defensa del rival.

Ahora Boca se las verá en la final el Magnus Futsal (último bicampeón del torneo), quien tras empatar 1-1 ante Corinthians acabó derrotándolo por penales. Será este domingo desde las 8.



