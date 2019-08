Con Daniele en la piel: se tatuó a De Rossi

"¿Estás seguro?", preguntó Daniele De Rossi, mirando a Gerónimo con esos ojos celestes y con cara de sorprendido. También largando una sonrisa. Porque el pedido del joven de 22 años, hincha de Boca y de la Roma, fue especial: la firma de Il Romano para luego tatuársela. "Tenerlo enfrente firmándome el brazo fue algo único", le contó Gero Ledesma a Olé. A la espera del primer superclásico de la serie de tres (Superliga y Copa Libertadores).

Desde que se empezó a rumorear con la llegada de Lele a Boca, a los argentinos hinchas de la Roma se le llenaron los ojos de ilusión. Y más si se trataba de fanáticos xeneizes. El combo justo. Uno de esos casos es Gerónimo, quien se dio el gusto de ver a De Rossi en un derby romano, y ahora lo disfrutó en vivo y en directo en La Plata (el debut del 16 por Copa Argentina), en la Bombonera y también en un encuentro especial, cara a cara.

"Daniele me pregunté por qué yo era hincha de la Roma. Le dije que me pasó lo mismo que a él con Boca, y me respondió: 'Tenés razón'. Es la única manera de explicarlo y que se entienda", le contó Ledesma a Olé, ya con el brazo derecho tatuado. Es que De Rossi le dio el gusto de estampar la firma y al otro día Gero se lo pintó para toda la vida. También tiene a Francesco Totti en la piel, en el antebrazo izquierdo, y el escudo de la Loba. Justamente, Totti hace días atrás avisó que vendrá a Argentina para ver a su "amigo y hacer otras cosas".

"Ser de la Roma es difícil de explicar, algo que se siente. Fui a verlo, el clima, la hinchada, los colores, la fidelidad... Desde el primer momento que empezaron los rumores de que De Rossi vendría fue una locura, y ni hablar terminar teniéndolo enfrente después de haberlo visto tantos años jugar y emocionarme viendo cada barrida, o viendo en su despedida desde muy lejos", completó Gerónimo, otro hincha de Boca y de la Roma. Como Daniele.

Fuente: Olé