Puly, la sanjuanina que alcanzó los 1.000 partidos y es récord argentino

Silvia Falcón tiene 35 años, es empleada municipal de Chimbas y aún recuerda sus inicios en el fútbol en las calles de su querido Barrio Cabot. Tenía 15 años y cinco hermanos que sin tapujos la sumaron a un deporte acostumbrado a una presencia masculina casi excluyente. No sólo la incluyeron en el picadito que disputaban diariamente en la vereda de su casa, sino que además la motivaron a que aquella pasión trascendiera aquel pasaje de tierra del barrio capitalino. Claro, nunca imaginó que la insistencia y habilidad innata par marcar goles la iban a convertir hoy en la futbolista con más partidos disputados a nivel local y nacional en el femenino.

Según los registros que lleva Mónica Vela, quien dirige el departamento de fútbol femenino de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Silvia alcanzó los 1.000 partidos disputados entre torneos locales y nacionales. Todos, con la camiseta de Palermo Sport Club, la institución que le abrió las puertas cuando era una niña. "Nunca imaginé llegar a esa cifra. No estaba ni enterada. Susana me avisó hace dos semanas que iba a cumplir los mil partidos. La verdad que esto me sorprende y llena de orgullo, sobre todo por cumplirlos en el club que me inicié. Es algo muy lindo", cuenta la protagonista.

"Puly" siempre fue delantera y dice que es innumerable la cantidad de goles que ha convertido.

Sus números son históricos. No hay otra futbolista en San Juan e incluso en Argentina que haya logrado disputar 1.000 partidos en el plano profesional y amateur. En el fútbol masculino el único que la supera en partidos disputados es Javier Zanetti, quien tiene 1.115 y está sexto en la tabla histórica a nivel mundial. "Nosotros publicamos la info e inmediatamente nos avisaron de Buenos Aires que no había una cifra igual a la de Silvia. Es el único caso en Argentina", contó Susy Poblete, vicepresidenta de Palermo.

Además de "Las cobras", Puly lleva en su corazón los colores de Boca. Y se ilusiona con jugar en La Ribera. "He jugado en todas las canchas de San Juan, incluso en el Bicentenario. No tengo la edad para jugar en el fútbol grande, pero quién dice. Está permitido soñar, sería hermoso. Yo pienso jugar hasta que Dios diga basta, no tengo fecha de retiro", cierra.

