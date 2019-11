La transformación de Tobías Martínez, el chico maravilla del automovilismo

Tenía 11 años cuando habló del Turismo Carretera como un sueño. Ya se había consagrado campeón provincial y cuyano, y hasta había tenido el privilegio de integrar la escuelita del bicampeón mundial de la Fórmula 1 Fernando Alonso. Hoy, con 18 años y su primer título en una categoría monoplaza, se refirió a su transformación y su madurez en el deporte motor. También de su futuro y lo cerca que está del TC, un anhelo que tiene entre ceja y ceja desde que es niño.

Lo de Tobías es un caso serio. Aquel chico que Tiempo de San Juan presentó en 2013 como “El Proyecto”, hoy es una realidad. Pasaron casi 11 años de aquel día en el que, por invitación de un amigo de su papá, giró por primera vez en el kartódromo Estornell. Y fue “amor a primera vista”. Aquella misma jornada le dijo a su papá que le había gustado y que no le tenía miedo a la velocidad, y le pidió que le comprara un karting.

El piloto agradeció al Gobierno de San Juan y Blanca Paloma Viajes por el constante apoyo en su carrera.

En 2018 comenzó su camino en el mundo tuerca. Le bastaron dos meses de prueba para largar en la categoría Sthile (escuelita) del campeonato local. Fue un debut poco auspicioso. Por entonces sus rivales le sacaban una vuelta. Pero al año siguiente aquel novato se convirtió en un as del volante. Luego se consagró campeón en San Juan, en 2009, y pegó el salto al karting cuyano y argentino.

“Siempre es lindo mirar para atrás para saber dónde comenzamos y dónde estamos ahora, tomar consciencia de eso. No sabía si los autos iban a ser lo mío, pero lo hacía con la mejor de las ganas, siempre dando todo. Dejé muchas cosas por esto, de todo. Tuve muchos fines de semanas lejos de la familia, del estudio y de los amigos. Es una vida difícil pero es lindo respirar todos los fines de semana automovilismo", confesó.

La familia, pilar importante en la carrera del sanjuanino.

Hace tres años Tobías se inició en la Fórmula Renault Plus 1.6, categoría en la que se consagró campeón el fin de semana pasado con el equipo Aimar Motorsport. Además, como si fuera poco, también disputa la Copa Porsche y pelea el campeonato en la Fórmula 2.0 (está 4to). “Nuestra idea era pelear el campeonato, no sabíamos si lo íbamos a conseguir porque es difícil. Pero se dio, me sorprendió lograrlo dos fechas antes. Pero tengo un gran equipo y un gran auto. Esto es mérito de ellos y de toda mi familia, que me apoya siempre”, señaló.

Ahora trabaja para el 2020. Ya confirmó que su futuro podría estar en el TC Pista Mouras, considerada el primer escalafón para llegar a pilotear vehículos del Turismo Carretera, la categoría con la que sueña desde que es chico. “Si no pasa nada raro se va a dar. Sería lo más probable, pero no hay nada cerrado. Hay que ver qué pasa con el presupuesto, pero nuestro objetivo es tratar de llegar al TC. También tenemos en vista el TC2000”, adelantó a este medio.

Martínez ganó 11 de 15 carreras disputadas en la Fórmula Renault (foto Frecuencia Motor).