Boca hizo pesar su jerarquía, goleó a Arsenal y recuperó las sonrisas y la punta

Apenas terminado el primer tiempo del clásico entre Gimnasia y Estudiantes, el DT del Lobo fue a encarar al capitán del Pincha, quien le espetó "te gusta la cámara". Luego los separaron y no pasó a mayores, pero al final se repitió el encuentro y el Diez no aceptó las disculpas de la Gata: "No me boludees".