Salió de la cárcel y ahora vuelve al ring: Amilcar Funes, con regreso confirmado

“Hace mucho no subo al ring, pero nunca dejé de entrenar”, dice Amilcar Funes entre la alegría y la ansiedad por su regreso al boxeo profesional. Tras permanecer casi tres años privado de su libertad, acusado de un crimen del que fue absuelto por el beneficio de la duda, el caucetero peleará oficialmente este próximo viernes 6 de diciembre en el club Julio Mocoroa. Será una nueva oportunidad en el plano deportivo para un boxeador que, en sus primeros años, supo ser campeón mundial juvenil.

Su última pelea fue en abril de 2016, en el marco de la defensa mundial de la campeona mundial Leonela Yúdica. En aquella presentación cayó por nocaut ante el brasilero Davi Eliasquevici. Recuerda como si hubiese sido ayer el combate, dice que no estaba preparado al “cien por cien” y asegura que hoy no es el mismo Amilcar de aquellos tiempos.

“Estaba muy mal físicamente. Son cosas que pasan en la vida, a veces uno gana y otras pierde. Tenés que estar preparado para todo. Hoy me veo mucho mejor que antes, entreno y paso más horas en el gimnasio que antes. En aquel tiempo estaba descuidado, ahora no, me dedico a entrenar todo el tiempo. Sé que eso va a dar sus resultados arriba del ring”, expresa.

Mario Cabello, promotor y entrenador de Funes, señaló que todavía no está confirmado el rival.

Funes dice que desde el día que fue detenido y trasladado al Servicio Penitenciario no paró de guantear. Lo hizo junto a los muchachos del Pabellón 4 del Sector 1, quienes además de amigos se convirtieron en sus sparring. “Adentro tenía contacto con el deporte, entrenaba y peleaba con sparring. No era fácil, pero siempre me mantuve firme y nunca decaí. Con el boxeo el tiempo pasaba rápido”.

Ahora, a casi dos meses de haber recuperado la libertad, se prepara para una nueva oportunidad dentro de un cuadrilátero. La pelea organizada por Mario Cabello, su entrenador, y Rolado Lahoz, fiscalizada por la Federación Sanjuanina de Boxeo, asegura que será la primera de muchas. Está ilusionado y motivado. Y hasta se permite soñar con un título mundial.

“Es una alegría grande saber que voy a subir de nuevo a un ring. La idea es volver y triunfar, y por qué no pelear por un título del mundo a futuro. Tengo 37 años, pero el boxeo no me ha golpeado mucho y físicamente estoy muy bien”, confiesa Funes.

Foto: Facebook Amilcar Funes