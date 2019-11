Dotti y el secreto para seguir reinventándose

“Hoy siento que físicamente estoy en mi plenitud”, confiesa Juan Pablo Dotti, el ciclista bolivarense cuasi sanjuanino que está cerca del final de su carrera pero sigue sumando conquistas. A sus 35 años viene de ganar la 37º edición de la Vuelta al Valle en Río Negro, otro título más con el Sindicato de Empleados Públicos. Pero no tiene techo. Ya trabaja para su regreso a la Vuelta a San Juan y la posibilidad de conquistar la Doble Bragado, la última carrera que le queda por ganar a nivel nacional para retirarse con todos los laureles.

“He logrado cosas importantes en el ciclismo y estoy orgulloso. Jamás imaginé llegar hasta donde llegué. Hoy tengo el compromiso de revalidar lo que hago cuando subo a la bicicleta. Hay mucha gente que sigue y apuesta, como los dirigentes del SEP. Entonces uno le pone mucho empeño, nosotros tenemos que respetar eso y demostrar con sacrificio lo que hacemos”, dice el pedalero.

Para Juan Pablo no es fácil mantenerse vigente. No es fácil porque hay mucha competencia y, según él, no se puede dar ventaja. Por eso habla de su disciplina, su manía por corregir hasta el mínimo detalle y, cada día que pasa, sabiendo que está más cerca de colgar la bici, dar el mayor de los esfuerzos. Y esa es su fórmula para desafiar al tiempo y a sí mismo.

“El secreto de andar bien es la continuidad a la hora de prepararse y entrenar, el cuidado y la responsabilidad. Tengo que ponerle mucho más empeño que cuando tenía 20 años y los frutos están a la vista. Por ejemplo, después de viajar todo el lunes ya tenía planificado el martes con gimnasio y bici. Y cuando sonó la alarma podría haber dicho ´vengo de ganar la Vuelta, me quedo a dormir´ y no, me levanté con cansancio y entrené. En esos gestos hacés la diferencia, en sacrificarte y ponerle ganas en los momentos más duros, en salir de la zona de confort”, apunta.

“El triunfo en la Vuelta al Valle me marcó mucho. Fuimos con muchos chicos, una estructura nueva, y funcionó a la perfección”.

Este año Dotti también ganó la Vuelta a Mendoza por cuarta vez. Y fue una alegría en medio de la desazón por la ausencia en la Vuelta a San Juan, tras la suspensión que le impuso la Unión Ciclista Internacional al SEP por dos casos de doping positivo. “Lo viví con mucha tristeza, estaba en una forma física muy buena pero no podía hacer nada. Lo tomé con mucha tranquilidad y me seguí preparando. Yo creo que todo sucede por algo, es el destino”, dice. Y piensa en la Vuelta que viene: “Vamos a trabajar para no desentonar. Hay muchos factores y vienen un montón de corredores”.

Sobre su futuro confirma que seguirá vinculado al ciclismo en San Juan, la provincia que lo adoptó allá por 2001, y que todavía no tiene fecha de retiro. Y afirma que llegado el momento, seguramente será con los colores de los “bichos verdes”. “Soy consciente que cada año que va pasando es uno menos que me va quedando deportivamente. Y trato de aprovecharlo y ponerle mucho empeño. Cuando no tenga ganas de seguir daré un paso al costado. No sé si será en 1, 3 o 10 años, pero sé que si es el año que viene lo haría con los laureles que tengo, feliz y tranquilo”.