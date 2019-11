De la oficina a la cancha: la historia de la artillera máxima del fútbol sanjuanino

En su cabeza y en sus pies no hay otra cosa que no sean goles. Desde que tocó una pelota en el barrio Costanera, en Chimbas, Roxana siempre supo que el fútbol y el arco eran lo suyo. Hoy, con 22 años y en medio de su labor como administrativa en la fábrica de cerámicos Scop, la descose en el fútbol de San Juan. Es la goleadora absoluta del torneo femenino de la Liga Sanjuanina de Fútbol y sus números asustan.

"Mi vida es muy acelerada. Trabajo de 8 a 18hs y después me voy a entrenar. Llego a casa 12.30 recién".

La joven chimbera juega desde hace un año para el equipo de la Unión Vecinal del Barrio Aramburu. Ya venía de romperla con la camiseta de Colón, quedando entre las cinco goleadoras del torneo pasado. Ahora, con su nuevo equipo, es la máxima artillera del fútbol provincial con 21 goles, todos convertidos en sólo 11 partidos. Incluso supera a Gonzalo Narváez, de Atenas de Pocito, que en el Torneo de Verano lleva 14 tantos.

"Ser la goleadora es un gran orgullo. Todo delantero, además de hacer goles para que su equipo gane, a modo personal es a lo que aspira. Me siento muy contenta de poder cumplir hoy por hoy con este objetivo. Sin mis compañeras y cuerpo técnico, quienes me apoyan siempre, no podría estar acá y llegar a esa cifra. Entramos a la cancha 11", comentó la joven, quien ha hecho sufrir a equipos como Alianza y Del Bono.

Hasta la fecha anterior su promedio era de dos goles por partido.

Roxana juega al fútbol semi profesional desde hace cinco años, aunque la redonda es su compañera desde que es muy chica. Hija de Juan y Patricia, es la única mujer entre siete hermanos varones. "Siempre jugué entre varones, con mis amigos del barrio y después con mis hermanos más chicos. Fue difícil, porque siempre se decía que el fútbol era para los nenes y yo, por ser la nena de la casa, debía jugar a las muñecas. Pero siempre me apoyaron, a pesar de que les gustaba o no (risas)", expresó.

En el fútbol de once se incorporó hace cuatro años, cuando en el barrio Santo Domingo se formó una liga exclusiva para mujeres. Luego pegó el salto al torneo de la Liga Sanjuanina de Fútbol, primero vistiendo la camiseta del Merengue y ahora la del Aramburu: "El fútbol ha crecido suficiente, no cómo todas quisiéramos pero cada día le dan mayor importancia. Me gustaría que a futuro nos apoyaran mucho más".

"Mi familia me apoya y acompaña, siempre que puede".

Ahora sueña con pegar llegar al fútbol grande de Argentina. Boca Junior, pasión que heredó de su papá, es un viejo anhelo. "Jugar en Boca y en la Bombera serian mis sueños", confiesó.

"Es una jugadora muy hábil, muy rápida y muy potente. Es impresionante a la velocidad que juega. Entiendo mucho el fútbol. Nosotros pulimos algunos detalles. Es merecido lo que está viviendo hoy", Fernando Flores, DT del club Unión Vecinal del Barrio Aramburu.