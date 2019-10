Miadosqui responde todo: la crisis en el futsal, los árbitros y el enojo de los dirigentes

Las diferencias de los clubes con los árbitros y la falta de recursos para sustentar la participación en la categorías ocasionaron un parate en la disciplina. Si bien la suspensión se levantó este último miércoles y se resolvieron algunos temas, por ejemplo la polémica decisión arbitral en el duelo que protagonizaron Huarpes y Cooperativa (ver aparte), la preocupación sigue tanto en los clubes como en los dirigentes. Quien salió a hablar sobre lo ocurrido fue Rubén Miadosqui, quien fiscaliza el futsal en San Juan, quien aseguró que está todo "normal" aunque reconoció los conflictos que hoy sacuden al mundo futsalero.

"Los clubes económicamente la están pasando mal y hay que entenderlos. Ya los dirigentes han puesto mucho de sus bolsillos y hay que buscar una alternativa. Tenemos que evitar que los clubes se sientan tan hostigados con los altos costos que vienen cubriendo", apuntó Miadosqui, quien señaló que pedirán una reunión con las autoridades de Gobierno para buscar una solución.

En San Juan hay 109 clubes que participan en las distintas categorías del femenino y masculino. Es el deporte más convocante, no hay dudas. Sin embargo, las participaciones son ad honorem y son pocos, por decir dos o tres, los que pueden asumir los gastos con dinero de sus arcas.

Actualmente cada club se hace responsable del pago a los árbitros, algo de $2400 por partido mencionó Miadosqui. Además los jugadores deben abonar una especie de entrada, de $50, cada vez que les toca jugar. Este último dinero va al club que, sumado a lo recaudado por partido -a las instituciones les queda el 90% y a la Liga el %10- les sirve para abonar a los árbitros. Aún así para el dirigente no alcanza, porque también hay que cubrir los gastos de luz, traslados y demás. De hecho tuvieron que dejar de pagar adicionales para los encuentros por falta de presupuesto.

"No se está pagando a la Policía. Se pusieron de acuerdo entre ellos para que no surjan problemas. La verdad es que todo se hace a pulmón. Trabajar y jugar no es fácil. Yo los entiendo a los dirigentes, también lo he sido. Y entiendo la situación del país", remarcó Miadosqui.

El conflicto en el futsal también pasa por el enojo que hay con las actuaciones de los árbitros. Así lo expresan los protagonistas. Y Miadosqui también se hizo eco del tema: "Cada vez se hace más complicado pagarle y estaban dirigiendo un poco mal. Nosotros hacemos todos los años cursos de capacitaciones, esperamos que más jóvenes puedan participar a pedido de los clubes. Queremos sumar para que, de esa forma, podamos lograr o determinar por qué surgen inconvenientes en cuanto al criterio de los árbitros".

Después de la polémica, hubo fallo…

Finalmente las autoridades del Torneo Nacional, organizado por el Consejo Federal, fallaron a favor de Alianza por la mala inclusión de un jugador de Cooperativa.

Todo se desencadenó en el encuentro que protagonizaron Huarpes y Cooperativo, que dirigió Humberto Guerra. El partido terminó con victoria de los cauceteros y con 4 personas expulsadas –dos de cada club- según informó el juez en la planilla. Pero el problema se desencadenó cuando en las lista aparecieron los nombres y apellidos de otros jugadores y no los que, según consta un video que publicó el Show del Futsal, Guerra había echado.

Por Huarpes el árbitro le mostró la tarjeta roja sólo a Bruno Vega y después informó que los expulsados eran Cristian Rodríguez y Martín Díaz. Por Cooperativa echó a Brayan Retamar y en el informe aparece Matías Julio.

A la fecha siguiente Cooperativa se enfrentó ante Alianza y decidió poner en cancha a Retamar, quien no había sido informado por el árbitro. Con los videos como evidencia, los “lechuzos” reclamaron los puntos por la mala inclusión y el tribunal les dio la derecha. Pese a que el insólito error fue de Guerra, Retamar fue sancionado por tres fechas.