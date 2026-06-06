Murió el Indio Solari: EN VIVO, cuándo y dónde será la despedida del ícono del rock

Carlos Alberto 'El Indio' Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, a causa de un ACV no traumático. Por ese motivo, cayó a una pileta y posteriormente, perdió la vida. Padecía mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas en base al parte policial.
Desalojaron a los participantes del banderazo en homenaje al Indio Solari
Efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a desalojar a los fanáticos que estaban participando de un banderazo en homenaje al "Indio" Solari en el Obelisco.
Los manifetsasntes del homenaje denunciaron la represión de las fuerzas de seguridad, cuyo personal detuvo alrededor de diez personas y además hubo algunos heridos leves, entre ellos dos policías.
Según el Gobierno de la Ciudad, los incidentes se originaron cuandos un grupo de vendedores ambulantes, quienes expendían bebidas alcohólicas, agredieron a los policías que intentaban requisar la mercadería.