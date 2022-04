Tras la retención de servicios en La Positiva se normaliza la situación

Desde la 9 de la mañana las unidades del servicio de transporte público de pasajeros pertenecientes a la UTE La Positiva - La Marina hicieron retención de servicio y reducción de frecuencias en protesta a la demora en el pago del salario correspondiente al mes de marzo. Desde la empresa, aseguran que fue un problema de la entidad bancaria que hace los depósitos y que se están normalizando los pagos.

A raíz de este problema, varias líneas se vieron afectadas en sus frecuencias normales, siendo puntualmente las TEO, Línea E, 100, 101, 102, 103, y 104.

Consultado por este medio, Ernesto Moyano, uno de los empresarios de la UTE aseguró que la demora del depósito es responsabilidad del Banco San Juan, y enterados de la situación se contactaron con la entidad bancaria para que los choferes de la empresa La Positiva recibieran el resto del pago del salario, teniendo en cuenta que sobre el 20 de marzo recibieron un anticipo. “Estamos haciendo las acreditaciones manualmente y enviado los comprobantes a los delegados y a la UTA, para que estén al tanto de la situación”, comento Moyano.

Por su parte, Héctor Maldonado, secretario general de UTA, comentó a Tiempo de San Juan que la medida implementada en la mañana de hoy, con demora en el servicio, se debió a que no es la primera vez que la empresa se demora en la acreditación. “Es una situación que no es de este mes, todos los meses sucede lo mismo. Los anticipos de sueldo que se dan los 20, y la empresa siempre lo hace días después”, detalló, y continuó, “después de las 9, cuando vimos que no se acreditaban los salarios el personal, desde nuestra secretaria gremial fueron a la punta de línea para hacer asamblea y poner en conocimiento los trabajadores. Se vieron demoradas algunas salidas”.

Maldonado también confirmó que hace aproximadamente 15 minutos comenzaron a recibir los trabajadores la acreditación correspondiente, por lo que el servicio se ha restablecido. Pese a ello, esperan esta tarde reunirse con los empresarios de la UTE para evitar que esta situación se siga repitiendo. “Hoy se tuvo el gesto de salir a la calle porque la empresa manifestaba que se iba a pagar hoy, esto no fue así, por eso se llegó a la situación a la que se llegó. El mes que viene seremos rigurosos si vuelve a suceder esta situación. De no estar el sueldo cuarto día hábil se tomarán medidas de fuerza y no se le permitirá a la empresa salir”, detalló el secretario general de la UTA.