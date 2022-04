Se viene el `Gamer Fest´, un evento para los amantes de los videojuegos

Para los amantes y fanáticos de videojuegos se viene un evento que reunirá diversión y actividades gratuitas para todos los gustos. Se trata del “Gamer Fest” que se realizará el próximo 15 y 16 de abril en el Centro Cultural Conte Grand.

Los interesados podrán participar de las distintas propuestas desde las 18 horas ambos días. Entre las actividades programadas se encuentran las competencias de Fifa 21 y Mortal Kombat 11 en PlayStation 5, Efootball PlayStation 4, Just Dance playstation 4, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, realidad virtual con Oculus, exposición de vendedores, The King of Fighter en retro Arcades, entre otros.

Palpitando el encuentro, este fin de semana se realizarán en el mismo lugar torneos de Yu-Gi-Oh y Vanguard. Será el domingo 10 de abril, de 16 a 21 horas. Quienes estén interesados en participar, podrán hacerlo inscribiéndose el mismo día en el centro cultural.