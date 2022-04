Camino de cruz: pasión, dolor y entrega

Este viernes 15 de abril diferentes diócesis de la provincia realizaron el tradicional Via Crucis, el cual se caracteriza donde Jesús fue condenado a muerte ante Poncio Pilatos hasta su sepulcro.

Intenciones. A lo largo del Vía Crucis una cruz con las intenciones de los presentes fue llevada hasta el Santuario.

Jóvenes de Concepción y niños de Trinidad del grupo de Acción Católica realizaron este enorme gesto de fe y dejó a todos los fieles atónitos por lo que se vivió.

Un fiel de la comunidad de Concepción expresó: “Este viernes los fieles católicos del mundo entero conmemoran la Pasión y muerte de Jesucristo, es quien se entregó a la muerte voluntaria en la Cruz. Hoy es el único día en el año en que no se celebra la Santa Misa, sino que se participa de la liturgia de la Pasión, y también se reza el Via Crucis donde hacemos memoria del camino de la Cruz, desde dónde es condenado por Poncio Pilatos hasta que es colocado en el Santo Sepulcro”.

Jóvenes encargados del sonido e iluminación del Via Crucis.

Es un día de silencio y reflexión. Un día donde los católicos oran y preparan su corazón para reflexionar por sus cometidos personales y también por el de los demás. Muestran a su Dios que ellos también 'cargan con la cruz' para expresar su fe en él.

El estado de reflexión que se vivió en Concepción fue gigantesco. Cientos de personas se congregaron en Juan Jufré y Avenida Rawson para vivir el Via Crucis hasta llegar a la esquina del Santuario (Tucumán y Juan Jufré). La mayoría de los interpretantes fueron jóvenes de Acción Católica. Un peregrino reflexionó, “es importante que los más chicos sigan creyendo y tomen este ‘papel’ tan importante y sentido, te hace pensar que el catolicismo puede seguir acrecentando gracias a ellos”.

Jesús fue representado por un joven de 15 años.

“Es un día donde se nos invita a la oración y a la reflexión”, dijo un peregrino.

Los jóvenes de Acción Católica de Inmaculada Concepción han interpretado siempre el Via Crucis, pero por el coronavirus fueron dos años que no se realizo la interpretación. Cabe destacar que siempre se realizó una ‘obra de teatro’, pero lo que se realizó este viernes fue el rezo del Via Crucis con interpretación.

Tolos los jóvenes de Concepción que participaron en el Via Crucis.

IMÁGENES VIA CRUCIS DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD